Market hırsızı kamerada! Koskoca televizyonu çaldı ama kaçamadı

Eskişehir'de bir markette hırsızlık yapan zanlı, polisin dikkatli takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Güvenlik kameralarınca yansıyan olay 26 Ağustos 2025 günü Eskişehir'in Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Görüntüleri izleyen polis ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs kısa sürede tespit edildi ve yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahıs, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.