Otomobil çarptı, anne ve kızı böyle savruldu

Mersin Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç, yaya yolunun olduğu yerden karşıya geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen anne ve kızı savrulurken kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekiplerinin ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızının yola adımlarını atmasıyla gelen otomobilin çarpma anı yer aldı.