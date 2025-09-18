Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde Soğucak Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığında birden durdu. Araç, sürücüsü tarafından tekrar çalıştırıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında otomobilde patlama oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.