Tokat’ta kahraman balıkçı, boğulmakta olan gencin hayatını kurtardı! O anlar kamerada

Tokat Erbaa’da yaşayan 52 yaşındaki Yavuz Akın, oğlu ile birlikte Kelkit Çayı’nda balık tuttuğu sırada çaya giren bir çocuğun çırpındığını fark etti. Bir süre ilerleyen çocuk, batmaya başlayınca Akın tereddüt etmeden suya atladı. İsmi öğrenilemeyen çocuğun saçından tutarak sudan çıkartan Akın, küçük çocuğu güvenli şekilde karaya ulaştırdı. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akın’ın çocuğu sudan çıkardıktan sonraki anları yer aldı.