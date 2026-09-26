Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ paylaşımı yapan Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli Ali Tarakcı'nın "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yaptığı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Karara konu olan paylaşım Ali Tarakcı tarafından yapılan "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımıdır. Alınan kararın gereğinin yerine getirilmesi için Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

Kararın gereğinin yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medya platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.