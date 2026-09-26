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Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:22

‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ paylaşımı yapan Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli

Sanal medyada ‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ paylaşımı yapan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:22

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı.

HABERİN ÖZETİ

‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ paylaşımı yapan Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Ali Tarakcı'nın "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yaptığı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Erişim engeli kararı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.
Karara konu olan paylaşım Ali Tarakcı tarafından yapılan "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımıdır.
Alınan kararın gereğinin yerine getirilmesi için Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Kararın gereğinin yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medya platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.

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ETİKETLER
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Siber Güvenlik Başkanlığı
#Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma
#Ali Tarakçı
#Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği
#Gündem
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