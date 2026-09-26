‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ paylaşımı yapan Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli

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İstanbul
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı.
Kararın gereğinin yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medya platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.