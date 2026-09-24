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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:06

FETÖ'nün Gaziantep'te yeniden yapılanması davasında eski Naksan Holding sahibi Taner Nakıboğlu'na beraat

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gaziantep'te yeniden yapılanmasına yönelik süren davada eski Naksan Holding sahiplerinden sanık Taner Nakıboğlu ve 1 kişi beraat etti. 3 sanık ise tahliye edildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:06

'te 'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılamalara devam edildi. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Uğur Önder, Muhammet Ahmet Ramadan, Mehmet Daylak ve tutuksuz sanık Orhan Kuşanaç ile sanık avukatları hazır bulundu.

"ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞUM DEDİKODUDUR"

Savunma yapan tutuklu sanık Uğur Önder, "Telefonumun şifresini daha evdeyken polise söyledim. Hakkımdaki izdivaçla ilgili iddialar doğru değil. En fazla 8 öğrenciye ders anlatmak tek suçum. O da maddi amaç içindi. Ben cezaya da razıyım, sağlık sorunlarım vardı, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Gaziantep'te yeniden yapılanması davasında eski Naksan Holding sahibi Taner Nakıboğlu'na beraat

Sanık Taner Nakıboğlu ise savunmasında, "Önceki davada da örgüt üyesi olduğum doğru değildir, sosyal medya ve Gaziantep dedikodularıdır. Hiçbir zaman örgüt içinde yer almadım. Söz konusu şirket ben hapisteyken kurulmuş, benim değil. Operasyonel hat kullanmadım. Ceza aldığım için kimseyle görüşmüyordum, sadece cezaevi arkadaşımla görüştüm" dedi.

TANER NAKIBOĞLU VE ORHAN KUŞANAÇ BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Daylak'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Uğur Önder'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Muhammet Ahmet Ramadan'a ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. 

Heyet, sanıklar Taner Nakıboğlu ve Orhan Kuşanaç'ın beraatine karar verirken, firari sanık Mustafa Bora Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına hükmetti. Diğer 3 sanık Uğur Önder, Muhammet Ahmet Ramadan ve Mehmet Daylak hakkında ise tahliye kararı verildi.

 

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#gaziantep
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#Taner Nakıboğlu
#Uğur Önder
#Mehmet Daylak
#Gündem
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