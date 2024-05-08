Okul müdürünü öldüren eski öğrenci nöbetçi hakimliğe sevk edildi

08 May 2024 15:26 - Güncelleme : 08 May 2024 15:30

Dev obruklar tedirgin etti: Artık yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Dev obruklar tedirgin etti: Artık yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Eyüpsultan’da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmıştı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasına girerek yanında getirdiği silahla vurmuştu. Öğrenci polis ekipleri tarafından yakalanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü hayatını kaybetmişti.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan suça sürüklenen çocuk, Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.