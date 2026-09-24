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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:58

Rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı: Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan liman personeli Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:58

Edinilen bilgiye göre, KOM Büro Amirliğine başvuran T.Ş., Rus bir iş adamına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yapan aracı yat şirketinin sahibi olduğunu belirten liman başkanı T.A.'nın yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin euro talep ettiğini iddia etti. T.Ş., söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu girişler nedeniyle toplam 12 bin euro istendiğini öne sürdü. T.A.'nın işlemlerde zorluk çıkardığını iddia eden T.Ş., şikayetçi oldu. 

Rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı: Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

MAKAM ODASINDAKİ SUÇÜSTÜ SONRASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Müştekinin başvurusu üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon için çalışma başlatıldı. Seri numaraları alınan paralar müşteki T.Ş.'ye teslim edildi. T.Ş., paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek parayı teslim etti. Paranın teslim edilmesinin ardından ekipler tarafından operasyon düzenlenirken, T.A. seri numaraları alınan paralarla birlikte gözaltına alındı.

Rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı: Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

LİMAN BAŞKANI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Liman Başkanı T.A tutuklandı, liman başkanlığında görevli Ö.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı: Bodrum Liman Başkanı tutuklandı
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