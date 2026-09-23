Muğla'nın Bodrum ilçesinde Liman Başkanlığında rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 2'ye çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Bodrum Liman Başkanlığı'ndaki rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 2'ye yükseldi, yüklü miktarda döviz ele geçirildi Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığı'na düzenlediği operasyonda Liman Başkanı T.A.'yı rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Operasyonda Liman Başkanı T.A. rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Ekipler, Liman Başkanlığı içinde ve önündeki araçlarda inceleme yaptı. Gözaltına alınan T.A. emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda bazı materyallere el konuldu.

LÜKS YAT TARİFESİ ŞİKAYETİ OPERASYONU BAŞLATTI

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğine başvuran acente sahibi T.Ş, Rus bir iş insanına ait lüks yatın ilçeye her girişinde Liman Başkanı T.A'nın kendisinden 2 bin avro talep ettiğini öne sürdü.

T.Ş. müracaatında, yatın 2026 yılı yaz sezonunda ülkeye 6 kez giriş yapması nedeniyle T.A'nın toplam 12 bin avro istediğini, işlemlerin aksamaması için ödemeyi kabul ettiğini iddia etti.

Şüpheli T.A'nın geçmişte çocuğunun sünnet masraflarını da kendisine karşılattığını ileri süren T.Ş, 2025'te ise yönlendirildiği bir tekneden aldığı 500 bin lirayı Liman Başkanlığı personeli Ö.Ç'nin evine götürerek T.A'ya ilettiğini iddia etti.

SERİ NUMARASI ALINMIŞ PARALARLA SUÇÜSTÜ

Şikayet üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Sulh Ceza Hakimliğinden alınan teknik ve fiziki takip kararı doğrultusunda ekipler harekete geçti.

Müşteki T.Ş'nin seri numaraları tespit edilen paralarla T.A'nın makam odasına girerek teslimat yapmasının ardından düzenlenen operasyonda, Liman Başkanı T.A. yakalandı. Olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de ekiplerce gözaltına alındı.

EV VE ARAÇ ARAMALARINDA SERVET VE RUHSATSIZ SILAH ÇIKTI

Şüphelilerin iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 euro, 440 pound, 660 dolar, 52 bin 200 lira ele geçirildi.

Aramalarda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 138 adet tabanca fişeği, 4 kesici alet ile 8 dijital materyale el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Bodrum Liman Başkanlığında rüşvet iddiaları üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yürütmüş, şüpheli T.A. ekiplerce yakalanmıştı.