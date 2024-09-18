Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya'da gece yarısı korkutan deprem!

18 Eylül 2024 01:49 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 01:51

Son dakika haberine göre, Malatya'da gece saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin detayları paylaştı.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta bir deprem daha: AFAD verileri duyurdu!

Son dakika | Kahramanmaraş'ta bir deprem daha: AFAD verileri duyurdu!

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD​'tan alınan bilgilere göre, Malatya​'nın Pütürge​ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Saat 01.38 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 9.58 kilometre olarak açıklandı.

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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