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Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya'da gece yarısı korkutan deprem!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
18 Eylül 2024 01:49 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 01:51
Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya&#039;da gece yarısı korkutan deprem!

Son dakika haberine göre, Malatya'da gece saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD​'tan alınan bilgilere göre, Malatya​'nın Pütürge​ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Saat 01.38 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 9.58 kilometre olarak açıklandı.

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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Kaynak: TGRT Haber
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