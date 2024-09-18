Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya'da gece yarısı korkutan deprem!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
18 Eylül 2024 01:49 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 01:51
Son dakika haberine göre, Malatya'da gece saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin detayları paylaştı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'tan alınan bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 01.38 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 9.58 kilometre olarak açıklandı.
Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Kaynak: TGRT Haber