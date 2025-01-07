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Son dakika | Malatya deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 07:50 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:54
Son dakika | Malatya deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da saat 07.43 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.3 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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