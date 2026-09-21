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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:50

Tunceli Valiliği'nden iddialara sert cevap: 'Suç oranı en düşük şehirler arasında'

Tunceli Valiliği, kentte organize suç ve uyuşturucu kullanımının arttığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. İddiaların kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacı taşıdığını belirten Valilik, Tunceli'nin suç oranı en düşük şehirler arasında yer aldığını ve suç oranlarında düşüş yaşandığını bildirdi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Tunceli Valiliği'nden iddialara sert cevap: 'Suç oranı en düşük şehirler arasında'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:50

Valiliği'nden yapılan açıklamada, son dönemlerde bazı gruplar ve müzahir kişiler tarafından il ve ilçelerdeki organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin arttığı, başta kullanımı ve ticareti olmak üzere suç oranlarında yükseliş yaşandığı, kolluk kuvvetlerinin ise bu hususlarda yeterli duyarlılığı göstermediği ve gerekli adli ve idari işlemlerin gerçekleştirilmediği yönünde kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Tunceli Valiliği'nden iddialara sert cevap: 'Suç oranı en düşük şehirler arasında'

"SON SUÇLU YAKALANINCAYA KADAR MÜCADELE SÜRECEK"

Tunceli ve ilçelerinde önceki yıllarla kıyaslandığında suç oranlarında genel bir artış bulunmadığı, aksine düşüş meydana geldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülke genelindeki veriler değerlendirildiğinde suç oranı en düşük şehirler arasında yer alan ilimizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla kolluk kuvvetlerimiz tarafından güvenlik ve asayiş hizmetleri 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz ve kararlılıkla yürütülmektedir. Özellikle son dönemde narkotik suçlarla mücadeleden organize suçlarla mücadeleye, asayiş olaylarından kamu düzeninin korunmasına kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş, suç teşkil eden eylemlere ve bu eylemleri gerçekleştiren şahıslara yönelik gerekli adli ve idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmiştir. Tunceli'nin huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin devam ettirilmesi amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

Açıklamada, uyuşturucunun ismine dahi tahammülün olmadığı ve bu anlayış doğrultusunda son suçlu yakalanıncaya kadar mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

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ETİKETLER
#Uyuşturucu
#Tunceli
#Kolluk Kuvvetleri
#Tunceli Valiliği
#Organize Suç Örgütleri
#Gündem
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