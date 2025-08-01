Yangınlarda OTAĞ uçağı kullanılmıyor mu? Vahim iddiaya açıklama var

Sıcaklıkların aşırı yüksek seyretmesi ve çeşitli sabotajların neden olduğu yangınlarla ciddi mücadeleler verilirken Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili iddialara açıklama geldi.

Söz konusu iddialara göre orman yangınlarında OTAĞ uçağının kullanılmadığı öne sürüldü. İddiaların odağındaki Orman Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Dünyada yangın yönetim uçağı kullanan 5 ülkeden biriyiz." denilerek öne sürülen iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

"20-27 TEMMUZ ARASINDA 76 SAATTEN FAZLA HAVADA KALDI"

Müdürlüğün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan ‘OTAĞ kurdu, yerinden kıpırdamadı' başlıklı haberine istinaden aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Otağ uçağının son yangınlarda ‘hiç ortada görünmediği' ifadeleri asılsızdır. Dünyada yangın yönetim uçağı kullanan 5 ülkeden biriyiz.

OTAĞ yangın yönetim uçağımız, 2025'te 246 saat uçuş yaparak 206 orman yangınını haritalamıştır. Yalnızca 20-27 Temmuz haftasında, 76 saatten fazla havada kalarak yangın sahalarına ait yüksek hassasiyetli görüntüleri yangın yönetim merkezine aktarmıştır. OTAĞ, yangınla mücadelenin havadan koordinasyonunu sağlayan, anlık veriyle karar süreçlerini yöneten kritik bir unsur olarak görevini en yüksek etkinlikle sürdürmektedir."

https://x.com/OGMgovtr/status/1951313008207986905