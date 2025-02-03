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Bir Devrim, Yeni Hayat ve Bahçeli Hikayesi

GİRİŞ:
2025-02-03
saat ikonu 08:30
|
GÜNCELLEME:
2025-02-03
saat ikonu 08:30

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Suriye'de “Yeni Hayat Partisi” kuruluyor.

"Barış ve Refah İçin Yeni Bir Başlangıç"

Suriye'de  yaşanan iç savaşta 13 yıldır  yaşanan çatışmalar, 13 günde silahlı devrimcilerin 60 yıllık BAAS rejimini ve 51 yıllık Esad cuntasını sonlandırmasıyla son buldu. Suriye, yaşanan bu  yeni gelişmelerle yepyeni bir döneme girdi.

Yaşanan bu yeni gelişmeler neticesinde  MHP Lideri Devlet  Bahçeli, Suriye'nin yeni yapılanma sürecinde tarihi bir çıkış yaparak bu yeni rejimin siyasi ve demokratik sürecinin yapılanmasına işaret etmiş ve siyasi partilerin önemine vurgu yapmıştı. Bahçeli’nin önerisiyle yeni rejim harekete geçti ve Suriye’nin ilk siyasi partisi kuruldu Devlet Bahçeli, kurulacak yeni partinin ismini de işaret etmiş ve partinin ismini “Yeni Hayat Partisi” olarak önermişti.

Yaşanan bu sürecin ardından Suriye’de ilk siyasi parti kuruldu ve adı da “Yeni Hayat Partisi “oldu.Yeni kurulan bu parti, Suriye'nin geleceğinde önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Partinin amacı, tüm Suriyelileri kucaklayarak, toplumun farklı kesimlerine hitap etmek ve ülkenin siyasal yapısına yeni bir soluk getirmek.

“Tüm Suriye'yi Kucaklama Amacı”

Yeni Hayat Partisi, Suriye’deki tüm  kesimlere  temsiliyet hakkı amaçlayan bir yapı olarak dikkat çekiyor. Partinin adı, MHP Liderinin önerisiyle Yeni Hayat Partisi olarak belirlendi ve bu isim, Suriye'de herkesin eşit bir şekilde temsil edileceği ve barışçıl bir geleceğe doğru atılacak adımları simgeliyor.

BAHÇELİ, KUDÜS İTTİFAKI’NI DA ÖNERMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ortadoğu'da barış ve huzur için Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir “Kudüs Paktı” oluşturulmalıdır. Kudüs Paktı'nı ülkemizin güvenliği bakımından gerekli görüyoruz" demişti.

SELAHADDİN EYYUBÎ’DEN BÜYÜK SELÇUKLU’YA

Selahaddin-i Eyyubî, "Hadimü'l-Haremeyn" ünvanını kullanan ilk Sultan olmuştu. İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy onu, Şark'ın en sevgili sultanı; Fransız tarihçi Champdor İslam'ın en saf kahramanı, diye niteledi. 
 Selahaddin, ilk denemesinde Kudüs’ü işgalden kurtaramadı. İkinci denemesinde şehri kurtarırken bayrağı altında en savaşçı Türkmenleri, Arapları ve Kürtleri toplayan Selahaddin, aslında  Kudüs paktını kurmuştu. Büyük Selçuklu’da Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey, aslında dönemin Cumhur İttifakıydı.Bu ittifak Bağdat’taki esir Abbasi Halifesi’nin tahtına oturdu. (Tuğrul beyin Bağdat seferi). Ve bu ittifaktan Alparslan diye büyük bir Fatih ortaya çıktı. Şimdi sormak lazım:

Erdoğan- Bahçeli ittifakının Alparslan’ı kim olacak?

Son söz şiirin olsun:

KUDÜS

Endülüs’ten bize yetim bir minare,
Miracsın, gökkubbede son peygamberine,
Düşlerimde Kudüs, seferden sefere, 
Fethedecegiz bir gün, yenilme kefere.

İbrahim,Yusuf ,Davud ,Süleyman'ın, 
Kabristanısın, sendeki onca peygamberin,
Şanım, şerefim, Yakup'ta hasret-i Kenan'ım,
Feda olsun sana,binlerce kez canım.

Bir şark-ı Türkistan feryadıdır bizimkisi,
Selçuklu’dan Osmanlı’ya  en gür sesi,
Alparslan, Tuğrul Bey,Çağrı Bey’in nefesi,
Zeytidağı’dır, Kudüs’ün  müminlere türbesi. 

Yaşar etrafında nice  kahramanlık türküsü,
Onlarca destanla  dünyayı inleten Türklük ülküsü,
Bak, yine yollarda Türk elinden bir Selahaddin,
Bize verilmiş çünkü dünyada nur-i pak son  din.

Kutsaldır Kudüs, el-kitap gibi ey mümin,
Yazılıdır her bir yol; oku,anlal, ol emin,
Bekledin bizi , onca zaman sabırla sen, 
Bu son olsun, şehr-i Kudüs, sana söz, sana yemin.

“Zaman bıraksa, tarih bıraksa, biz bırakmayız seni…”

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