Sadece Gaz Değil

GİRİŞ: 2025-05-20 10:56 10:56 2025-05-20 | GÜNCELLEME: 2025-05-20 10:56 10:56 2025-05-20

Çaycuma’dan yükselen milli enerji devrimi

Karadeniz gazı sadece bir doğal kaynak keşfi değil; Türkiye’nin yerli ve milli ekonomi vizyonunun da sahada vücut bulmuş halidir. Çaycuma Meslek Yüksekokulu, bu vizyonun en stratejik eğitim üssü olarak sahneye çıkıyor.

Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz Türkiye için tarihi bir dönüm noktası oldu. Ve bir gerçeği de beraberinde getirdi: Sahada çalışacak yerli teknik personel yok denecek kadar azdı. Yıllardır bu sektörde yabancı firmalar ve uzmanlar egemenliğini sürdürüyordu.

İşte bu noktada devreye giren bir vizyon, taşları yerinden oynattı. Enerjide dışa bağımlılığı sadece gazda değil, insan gücünde de sona erdirmek amacıyla Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda büyük bir eğitim hamlesi başlatıldı.

Enerji eğitiminde Türkiye modeli: Çaycuma MYO



Doç. Dr. Hikmet YAZICI’nin müdürlüğünde yürütülen bu atılım, klasik bir okul açılımı değil; adeta bir milli strateji projesidir. “Açık Deniz Sondaj ve Taban Uygulamaları” adlı özel program, TOAO (Türkiye Petrolleri) desteğiyle hayata geçti.

Batman’dan getirilen F-150 sondaj kulesi, Avrupa’da sadece Çaycuma’da kuruldu. Öğrenciler artık kitap başında değil, sahada, kule başında eğitim görüyor. Bu da Türkiye’nin insan kaynağı inşasında yeni bir çağın habercisidir.



Milli ekonomi, yerli insanla güçlenir



Enerji bağımsızlığı, sadece gazı çıkarmakla değil, o gazı çıkaracak insanı yetiştirmekle sağlanır. Çaycuma MYO, bu noktada stratejik bir görev üstleniyor. Artık Türkiye, enerji sektörüne kendi mühendisini, teknikerini ve uzmanını kazandırıyor.

Üstelik başarı sadece ulusal değil, bölgesel de yankı buldu. Azerbaycan’ın milli enerji şirketi SOGAR, bu yıl Çaycuma’ya 5 Azeri öğrenciyi göndereceğini açıklayarak programın başarısını tescilledi.



Görünmeyen kahraman: Doç. Dr. Hikmet YAZICI



Tüm bu atılımın ardında vizyoner bir isim var: Doç. Dr. Hikmet YAZICI. Onun çabaları sayesinde bugün Çaycuma sadece bir ilçe değil, enerji eğitiminde öncü bir merkez konumunda.

Bu başarı öyküsü, Türkiye’nin her bölgesine örnek olmalı. Enerji havzalarının yakınında bu tür uygulamalı eğitim üsleri kurulmalı. Çünkü milli ekonomi, millî beyinlerle kurulur.



Son söz:



Türkiye enerjide devrim yaptı. Ama asıl devrim, bu gazı işleyecek, yönetecek yerli ve milli insan kaynağını yetiştirmekte. Çaycuma, bu sessiz devrimin adıdır. Bu emeği, özellikle de Doç. Dr. Hikmet YAZICI’yı kutluyorum

Yarınlara umutla bakmak için bugün bu adımlar çok kıymetli...