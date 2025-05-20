Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Twitter
Güngör Yavuzaslan
Güngör Yavuzaslan
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Sadece Gaz Değil

GİRİŞ:
2025-05-20
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
2025-05-20
saat ikonu 10:56

Çaycuma’dan yükselen milli enerji devrimi

Karadeniz gazı sadece bir doğal kaynak keşfi değil; Türkiye’nin yerli ve milli ekonomi vizyonunun da sahada vücut bulmuş halidir. Çaycuma Meslek Yüksekokulu, bu vizyonun en stratejik eğitim üssü olarak sahneye çıkıyor.
Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz Türkiye için tarihi bir dönüm noktası oldu. Ve bir gerçeği de beraberinde getirdi: Sahada çalışacak yerli teknik personel yok denecek kadar azdı. Yıllardır bu sektörde yabancı firmalar ve uzmanlar egemenliğini sürdürüyordu.
İşte bu noktada devreye giren bir vizyon, taşları yerinden oynattı. Enerjide dışa bağımlılığı sadece gazda değil, insan gücünde de sona erdirmek amacıyla Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda büyük bir eğitim hamlesi başlatıldı.

Enerji eğitiminde Türkiye modeli: Çaycuma MYO

Doç. Dr. Hikmet YAZICI’nin müdürlüğünde yürütülen bu atılım, klasik bir okul açılımı değil; adeta bir milli strateji projesidir. “Açık Deniz Sondaj ve Taban Uygulamaları” adlı özel program, TOAO (Türkiye Petrolleri) desteğiyle hayata geçti.
Batman’dan getirilen F-150 sondaj kulesi, Avrupa’da sadece Çaycuma’da kuruldu. Öğrenciler artık kitap başında değil, sahada, kule başında eğitim görüyor. Bu da Türkiye’nin insan kaynağı inşasında yeni bir çağın habercisidir.

Milli ekonomi, yerli insanla güçlenir

Enerji bağımsızlığı, sadece gazı çıkarmakla değil, o gazı çıkaracak insanı yetiştirmekle sağlanır. Çaycuma MYO, bu noktada stratejik bir görev üstleniyor. Artık Türkiye, enerji sektörüne kendi mühendisini, teknikerini ve uzmanını kazandırıyor.
Üstelik başarı sadece ulusal değil, bölgesel de yankı buldu. Azerbaycan’ın milli enerji şirketi SOGAR, bu yıl Çaycuma’ya 5 Azeri öğrenciyi göndereceğini açıklayarak programın başarısını tescilledi.

Görünmeyen kahraman: Doç. Dr. Hikmet YAZICI

Tüm bu atılımın ardında vizyoner bir isim var: Doç. Dr. Hikmet YAZICI. Onun çabaları sayesinde bugün Çaycuma sadece bir ilçe değil, enerji eğitiminde öncü bir merkez konumunda.
Bu başarı öyküsü, Türkiye’nin her bölgesine örnek olmalı. Enerji havzalarının yakınında bu tür uygulamalı eğitim üsleri kurulmalı. Çünkü milli ekonomi, millî beyinlerle kurulur.

Son söz:

Türkiye enerjide devrim yaptı. Ama asıl devrim, bu gazı işleyecek, yönetecek yerli ve milli insan kaynağını yetiştirmekte. Çaycuma, bu sessiz devrimin adıdır. Bu emeği, özellikle de Doç. Dr. Hikmet YAZICI’yı kutluyorum
Yarınlara umutla bakmak için bugün bu adımlar çok kıymetli...

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.