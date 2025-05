Dijital çağda haberciliği yeniden yazmak…

Medya sektörü, teknolojinin hızına ayak uydurarak yeniden şekilleniyor. İhlas Medya Grubu olarak, bu dönüşümün sadece takipçisi değil, öncüsü olma hedefiyle yol alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İhlas Holding binasında gerçekleştirdiğimiz “Dijitalciler İletişimcilerle Buluşuyor” etkinliği, bu vizyonun somut bir yansıması oldu. İletişim ve halkla ilişkiler ajanslarının temsilcileriyle bir araya gelerek, dijital medya dünyasındaki yenilikçi yaklaşımlarımızı paylaştık ve iş birliği fırsatlarını masaya yatırdık. Bu buluşma, haberciliğin geleceğine dair umut verici bir adım olarak hafızalarda yerini aldı.

Teknolojiyi üreten medya

İhlas Medya’nın Dijital Varlıklar Grubu olarak, teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten bir kurum olma yolunda kararlı adımlar atıyoruz. Kendi yazılım ekiplerimizi kurarak, tgrthaber.com gibi platformlarımızda yenilikçi teknolojiler geliştirdik. Bu, rekabetin yoğunlaştığı medya sektöründe bize özgün bir avantaj sağlıyor. Yakın gelecekte, Türkiye Gazetesi’nin 55 yıllık arşivini yapay zeka desteğiyle dijital ortama aktararak, bu değerli birikimi kamuoyunun erişimine sunacağız. Bu proje, tarihin dijital çağla buluştuğu bir köprü niteliğinde.



Dijital dönüşüm, sadece teknik altyapıyla sınırlı değil. Habercilik anlayışımızı da kökten değiştiriyor. Tgrthaber’in Genel Yayın Yönetmeni kıymetli çalışma arkadaşım İbrahim Günay’ın etkinlikte vurguladığı gibi, “Haberi sadece aktaran değil, haberciliği dönüştüren bir platform olmayı hedefliyoruz.” Son bir yılda yakaladığımız büyüme ivmesi, özverili ekibimizin ve doğru habercilik anlayışımızın bir sonucudur. Hızlı, teyitli ve güvenilir haber sunma misyonumuz, dijital platformlarda da aynı kararlılıkla devam ediyor.

Sosyal medyada özgün bir ses

Şu bir gerçek ki dijital çağ, haberciliğin sınırlarını tüm medya adına yeniden çiziyor. Siyasetten uzak durarak geniş kitlelere hitap eden sosyal medya mecralarımızla, aylık 700 milyonu aşan görüntülenmeye ulaştık. Bu, toplumun her kesimine ulaşma hedefimizin bir göstergesi. Amacımız, her yaştan ve her ilgi alanından insana dokunan içerikler üretmek. Bu doğrultuda, sosyal medya platformlarımızda özgün, kaliteli ve teyitli içeriklere odaklanarak, habercilikte yeni bir dil inşa ediyoruz.

Turkiye Today: Dünyaya açılan pencere

Etkinlikte öne çıkan bir diğer proje, İngilizce yayın yapan Turkiye Today platformumuz oldu. Turkiye Today, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini, başarılarını ve mücadelelerini yabancı okuyuculara doğru ve özgün bir dille aktarıyor. Genel Yayın Yönetmenimiz değerli çalışma arkadaşım Osman Bahattin Dirlik’in de ifade ettiği gibi; “Türkiye’nin sesini güçlü bir marka değeriyle dünyaya duyurmak, artık bir tercih değil, bir zorunluluktur”. Bu platform, global arenada Türkiye’yi dengeli bir perspektifle tanıtma misyonumuzun bir parçasıdır.

Ayrıca, beni en çok heyecanlandıran ise Türkiye Gazetesi’nin dijitalleşme sürecindeki yenilikleridir. Zira, eylül ayında hayata geçecek kullanıcı dostu web ve mobil tasarımlarımız, okuyucularımıza kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak. Yani çok yakın bir zamanda 55 yıllık arşivimizin tamamı dijital erişime açılmış olacak. Bu geçmişle geleceği birleştiren önemli bir adım bizim için ve sabırsızla yazılım ekibimizin son noktayı koymasını bekliyorum.

Sinerjiyle büyüyen yepyeni bir ekosistem

“Dijitalciler İletişimcilerle Buluşuyor” etkinliği, medya ile PR ajansları arasında sinerji oluşturma hedefimizin bir yansımasıydı. İletişim ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelerek, haberden reklama, dijital içerikten medya planlamaya kadar sunduğumuz hizmetleri detaylıca aktarmış olduk. Bu buluşma, sektördeki yenilikleri paylaşarak etkili iletişim stratejileri geliştirme fırsatını da birlikte sunmuş oldu. Katılımcıların, sunduğumuz çözümlerin iletişim süreçlerine katacağı değeri yerinde deneyimlemesi, bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Geleceği şekillendirmek

Dijital varlıklar olarak, Türkiye’nin en büyük dijital medyası olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Dünya trendlerini takip ederken, yerel değerlerimizden güç alarak öncü olmaya devam edeceğiz. Teknoloji, habercilik ve insan odaklı yaklaşımımızla, medya sektöründe yeni standartları belirleyeceğiz.



Bu yolculukta, iş ortaklarımız, okuyucularımız ve izleyicilerimizle birlikte büyümek, bizim için en büyük motivasyon olacaktır. Dijital dönüşümle şekillenen bu yeni çağda, haberciliğin geleceğini birlikte inşa etmeye hazırız!



Önümüzdeki hafta Cuma tekrar görüşmek üzere.



Hoşça kalın…