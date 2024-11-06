MasterChef jürilerinin Dubai çikolatası ve Köfteci Yusuf yorumu dikkat çekti: "Bunu deli bile yapmaz!"

06 Kasım 2024 00:01 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 00:54

MasterChef yarışmasının jürileri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya son dönemde sosyal medyayı kasıp kavuran Dubai çikolatası hakkında konuştu. İzleyicilerin Dubai çikolatası tarifinin yarışmada uygulanması talebi yağdırdıklarını söyleyen jüri, bu konudaki kararlarını açıkladı.

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Dubai çikolatası​ MasterChef​ yarışmasının da gündemine girdi. İzlenme rekorları kıran yemek yarışmasının jürisi Somer Sivrioğlu​, Danilo Zanna​ ve Mehmet Yalçınkaya​ katıldıkları programda Dubai çikolatası konusunda şerh koyduklarını söyledi. İzleyicilerin bu konuda çok istekte bulunduklarını söyleyen Somer Şef, bu tartışmaya noktayı koydu.

SOMER ŞEF'TEN DUBAI ÇİKOLATASINA ŞERH

Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına katılan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu bu konunun masaya geldiğini ancak kesinlikle yapılmayacağı konusunda şerh düştüğünü söyledi. Hiç denemediğini söyleyen Somer Şef sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok insan da bize yazıyor Dubai çikolatası yapın diye. Dedim ki 'Çok ciddi şerh koyarım. Dubai çikolatası Masterchef'te yapılmayacak.' Bu kadar nereden çıktı niye çıktı? Normal çikolata varken, içine niye kadayıflı fıstık koyalım?"

Şef Mehmet Yalçınkaya bir kere denediğini söyleyerek "Dubai çikolatası yemek için çıldırmam." yorumunu yaptı. Danilo Zanna ise böyle bir merakının olmadığını söyledi.

"BUNU DELİ BİLE YAPMAZ"

Köfteci Yusuf 'un bir şubesinde çıkan domuz eti skandalına değinen jüri üyeleri komplo kurulduğunu düşündüklerini dile getirdiler. Soru üzerine Mehmet Yalçınkaya, "Verilen gramaja bakılırsa girilecek riske değmez. Bunu deli bile yapmaz." dedi.