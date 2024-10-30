Dubai çikolatasının mucidinden Türk baklavası itirafı!

30 Ekim 2024 19:29 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 19:42

Dubai çikolatasının keşfinin Türkiye'nin geleneksel lezzetine dayandığı ortaya çıktı. Kadayıflı ve fıstıklı çikolatayı birleştirerek markayı oluşturan Sarah Hamouda her şeyin başlama sürecini itiraf etti. İşte sosyal medyada akım haline gelen ve dükkanların kapısında kuyruk oluşturan çikolatanın hikayesi...

Dünyada başlayan Dubai çikolatası çılgınlığına Türkiye de kapıldı. Dubai’de 9 yıldır yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda çikolatacıların kapısında kuyruk oluşturan bu ürünün keşfindeki yaşadıklarını anlattı. Her şey genç kadının hamileliğinde başladı. Hamilelik döneminde çikolata aşermesiyle başlayan serüvenini anlatan genç girişimci, kendi tarifini geliştirerek çikolatanın lezzetini taçlandırdı.

MUHABİR BAKLAVAYA BENZETTİ İTİRAF GELDİ

CNN'e konuşan Hamouda, ilk olarak tarifi evde yaparak sattıklarını söyledi. Artık büyük bir ekip olduklarını söyleyen kadın girişimci bu lezzeti denemesi için muhabire de ikram etti. Çikolatanın lezzetini baklavaya benzetmesi üzerine Hamouda itirafta bulunarak "Baklavadan esinlendim" yanıtını verdi. Hamouda'nın Türk baklavası yedikten sonra bunu icat ettiği basına yansımıştı.

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ

Dubai çikolatasını aslında evde de yapmak mümkün. Marketten temin edebileceğiniz malzemelerle ve basit bir kalıpla yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kadar tereyağ

5 yemek kaşığı kadayıf

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı tepeleme fıstık ezmesi

3 yemek kaşığı fıstık içi

250 gram sütlü çikolata

Yapılışı

Erittiğimiz tereyağında kadayıfı kavuralım. Ocaktan bir kaba alıp üzerine fıstık ezmesi, tahin ve fıstık içi ekleyip karıştıralım. Diğer yandan benmari usulu erittiğimiz çikolatanın yarısını kullanacağımız kalıbın içine döküp donduralım. Çikolata donduktan sonra fıstıklı kremayı ekleyip kaşıkla düzeltelim. Kalan erimiş çikolatayı da üzerine ekleyip tekrar donup kalıplaşmasını bekleyelim.