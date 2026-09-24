MasterChef’e Yemekteyiz benzetmesi! İzleyicilerden dikkat çeken eleştiri

MasterChef Türkiye hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Yarışmanın takipçileri, son bölümlerde yaşanan gerilimlerin ve yarışmacılar arasındaki polemiklerin ön plana çıktığını savunuyor. Birçok izleyici, yemeklerin hazırlanış sürecini ve şeflerin değerlendirmelerini daha fazla görmek istediklerini ifade ediyor.

MASTERCHEF’E YEMEKTEYİZ BENZETMESİ

MasterChef yarışmasının son bölümlerinde yemeklerden çok yarışmacılar arasındaki tartışmaların öne çıktığını düşünen bazı izleyiciler, sosyal medyada dikkat çeken yorumlar yaptı. MasterChef’i uzun süredir takip eden bazı kişiler, programın mutfak rekabetinden uzaklaşıp tartışmaların merkezde olduğu bir formata dönüştüğünü savundu. Bu yorumlardan biri ise “Tam Yemekteyiz oldu koskoca MasterChef. Oysa biz bir kalitesi var diye izliyorduk. Boş tartışma izlemekten yemek izleyemiyoruz” şeklinde oldu.

Yarışmacılar arasındaki gerilimlerin uzun süre ekranda kalması, mutfakta hazırlanan yemeklerin ve şeflerin değerlendirmelerinin geri planda kaldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlar, MasterChef’in izleyici beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

“MASTERCHEF'İN ESKİ RUHUNU ÖZLEDİK”

MasterChef Türkiye izleyicilerinin programın son bölümlerine yönelik yorumları da dikkat çekiyor. Yarışmayı uzun süredir takip eden bazı izleyiciler, mutfakta hazırlanan yemeklerden ve şeflerin değerlendirmelerinden çok tartışmaların ekrana gelmesinden rahatsız olduklarını dile getiriyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yarışmanın ilk dönemlerindeki yemek odaklı yapısının özlendiği görülüyor. “MasterChef'in eski ruhunu özledik” diyen izleyiciler, yarışmacıların tabaklarına, tekniklerine ve mutfaktaki mücadelelerine daha fazla yer verilmesini istiyor. Bazı izleyiciler ise yarışmanın doğasında rekabet ve gerilimin bulunduğunu belirterek tartışmaların da programın bir parçası olduğunu düşünüyor.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)