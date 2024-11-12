Son dakika I Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için savcılık harekete geçti!

12 Kasım 2024 10:50 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:35

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi cezasına çarptırılan ünlü isimler hakkında yeni gelişme yaşandı. Başsavcılık, adli kontrole itiraz etti; Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi cezasına çarptırılan ünlü isimler hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

ERBİL VE ORTAÇ İÇİN YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen 'ev hapsi' kararına itiraz ederek, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL'E HAPİS CEZASI

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilirken, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ise tutuklandı.

MEHMET ALİ ERBİL: HAYATIMDA KUMAR OYNAMADIM

Mehmet Ali Erbil konuyla ilgili, "Arkadaşlar sabah 6'dan beri buradayız. Yasa dışı bahisin itibar edilmemesi gerektiğini defalarca kendi sosyal medya hesaplarımda söyledim. Gittiğimiz Malta'da da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar ve ben canlı yayında dedim ki, 'Ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum' dedim." dedi.

SERDAR ORTAÇ : ÇOK PİŞMANIM

Ortaç, "Çok pişmanım yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası nasıl bir illetse hala başıma bela oluyor. Evimi barkımı aldı paramı aldı evliliğimi aldı bir de adliyeye düşürdü bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz" diye konuştu.