MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım 24 Eylül 2026

MasterChef Türkiye 24 Eylül 2026 tarihli yeni bölümünde bu kez Karadeniz mutfağı rüzgârı esecek. Yarışmacılar, Karadeniz’in sevilen ve yöreyle özdeşleşen yemeklerini en başarılı şekilde hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak. Kazanan ekip eleme potasına yarışmacı göndermekten kurtulurken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 24 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu?

24 EYLÜL 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM KİM?

24 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım maviler oldu.

23 EYLÜL 2026 MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

MasterChef 3. eleme adayı ve 4. eleme adayları Eyyüp Can ve Nilay oldu.

22 EYLÜL 2026 MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

22 Eylül 2026 akşamı oynanan oyun sonrasında eleme adayları Recep ve Armağan oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)