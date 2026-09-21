Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı Soy filmi, son zamanlarda en çok merak edilen yapımlar arasında yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor. İzleyici karşısına çıkmak için gün sayan Soy filmi, arama motorlarında da merak konusu oluyor. Öyle ki Soy filminin konusu, ne zaman çıkacağı ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. 2026 yılında yayınlanması planlanan yapım gerilim temasıyla da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Soy filminin konusu nedir? Soy filmi ne zaman çıkıyor? Soy filminde kimler oynuyor? sorularını sizin araştırdık. İşte detaylar…

SOY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Son zamanlarda sinema dünyasının merakla beklediği ‘Soy’ filmi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. İddialı yapımlar arasında yer alan Soy filmi hakkında ayrıntılar da araştırılmaya başlandı. Bir gerilim projesi olarak dikkatleri üzerine çeken Soy, iki farklı kültürün buluşmasıyla ekranlara gelecek.

Türk-Arap ortak yapımı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Soy, gerilim türünde seyirciyle buluşacak olup Saner Ayar’ın yapımcılığıyla ekranlara gelecek. Geçmişte ortaya çıkan ve yıllar sonra bir anda eski olan olayların tekrardan dönmeye başladığı görülecek.

Can’ın dedesinin çağrısı üzerine sevgilisi ve arkadaşlarının alarak gizemli konağa girmesiyle olaylar başlayacak. Konağa giren ekip işlerin hiç de istedikleri gibi gitmediğini fark etmeleriyle bambaşka bir hal alacak. Konağın içince gerilim ve korku dolu anlar meydana gelirken olaylar sadece geçmişle ilgili değil kişilerin birbirlerinden sağladıkları sırlarla da ilgili oluyor.

Filmin ana konusunda hafıza, aile bağları, geçmiş, sırlar ve gizemli olaylar yer alacak. Korku unsurlarının çok iyi işlendiği yapım da yayınlanan ilk fragmanın ardından heyecanla beklenmeye başlandı.,

SOY FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Soy filmi geçtiğimiz saatlerde ilk fragmanın ardından ne zaman çıkacağıyla merak konusu oldu. Soy filmi, kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 9 Ekim 2026’da sinema salonlarında yer alacak. Sinema da yayınlanacak olan Soy filmi şimdilik dijital platformlarda yer almıyor.

Korku, gerilim ve gizem türlerini sevenlerin heyecanla beklediği yapımlardan biri olan Soy filmi, yayınlanmadan heyecanla beklenen yapımlar arasında yer alıyor. Gerilimin bir an olsun azalmadığı Soy filmi, konusuyla da adından söz ettirecek gibi görünüyor.

SOY FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?

Soy filminin oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Ekranların sevilen isimlerinin bir araya geldiği yapımda Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün ve Tamer Levent yer alıyor. Can ve Başak’ın başına gelenlerin anlatılacağı yapımda yönetmenliğini Maxime Alexandre üstleniyor. Diğer bir yandan da film Melih Özyılmaz’ın kaleminden çıkıyor.

Film de ayrıca da Şükrü Necati Şahin ve Melih Özyılmaz görev alıyor. Fimin hikayesi ile Turki Al Alshikh’e ait olmasıyla da merakla takip ediliyor.