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İstanbul
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Full Self-Driving (FSD) yazılımının yeni sürümü olan FSD v15'i dağıtmaya başladı. Şirket, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda uçtan uca sürüş ağının her parçasının yükseltildiğini ve güvenliğin kritik olduğu anlarda 25 kat daha iyi performans elde edildiğini öne sürdü.
Tesla'nın Super Intelligence hesabı üzerinden erişilebilen tam sürüm notlarına göre, 25 katlık iyileştirme iddiası kritik müdahale oranına dayanıyor. Sürüm notlarında, bu artışın milyonlarca internet videosuyla eğitilen yükseltilmiş bir görüntü kodlayıcı (vision encoder) sayesinde sağlandığı belirtiliyor.
Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, sürüşün canlı bir görselleştirmesini sunan Tesla Reality View özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Sürücülerin FSD sisteminin ne yapmayı planladığını anlık olarak görmesine ve kontrol etmesine olanak tanıyan özellik, aracın üzerindeki sanal bir kameradan aktarılan gerçek zamanlı bir görüntü sağlıyor. Kullanıcılar sürüş ekranını tam ekran, harita, bölünmüş görünüm ve sessiz mod seçenekleriyle takip edebiliyor.
Yaklaşan dönüşler doğrudan sürüş ekranında gösterilirken, yolculuğun başlangıç ve bitiş aşamalarındaki navigasyon artık filo rota tercihlerinden öğrenerek çalışıyor. İlerleyen v15 sürümlerinde rota öğrenme yeteneğinin yolculuğun tamamını kapsayacak şekilde genişletileceği aktarılıyor. Ayrıca FSD, park yeri bulmak için sürücünün park geçmişinden yararlanıyor ve harita üzerinden varış noktasındaki birden fazla park seçeneğini gösterebiliyor.
Tesla’nın aktardığına göre yeni yazılım; trafik işaretlerini, hayvanları, yoldaki enkazı, çukurları ve su birikintilerini çok daha başarılı biçimde tespit ediyor. Aynı zamanda sistem, okul bölgelerinde ve olumsuz hava koşullarında daha doğal bir hız yönetimi sunuyor.
Hız kamerası algılandığında aracı yavaşlatabilen FSD, sürücüye müdahale esnekliği de tanıyor. Sürücüler gaz pedalına basarak veya hız profilini yükselterek yavaşlama hamlesini iptal edebiliyor. Aynı hız kamerasında iptal işlemi iki kez tekrarlandığında araç ilgili konumu hafızaya alıyor ve sonraki geçişlerde aynı noktada yeniden yavaşlamıyor.
Güncellemeyle birlikte gelen Bike Rack Mode (Bisiklet Taşıyıcı Modu), bisiklet taşıyıcı veya benzeri çeki demiri aksesuarları takılıyken FSD (Gözetimli) sisteminin kullanılmasını sağlıyor. Bisiklet Taşıyıcı Modu açıkken araç varış noktasının yakınına yanaşıyor ve geri manevra yapmıyor. Bu mod aktif durumdayken Autopark, Summon ile geri görüş uyarı ve sesleri de devre dışı bırakılıyor.
Öte yandan FSD v15, Tesla'nın ileride Robotaxi filosuna katılabilecek müşteri araçları için sözünü ettiği gözetimsiz sürüş sistemi yerine hâlâ gözetimli sistem olarak çalışmaya devam ediyor. Tesla, yazılım güncellemesinin ilk olarak hangi araçlara ulaşacağını henüz açıklamadı.