TESLA REALİTY VİEW SÜRÜŞ SIRASINDA NELER SUNUYOR?

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, sürüşün canlı bir görselleştirmesini sunan Tesla Reality View özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Sürücülerin FSD sisteminin ne yapmayı planladığını anlık olarak görmesine ve kontrol etmesine olanak tanıyan özellik, aracın üzerindeki sanal bir kameradan aktarılan gerçek zamanlı bir görüntü sağlıyor. Kullanıcılar sürüş ekranını tam ekran, harita, bölünmüş görünüm ve sessiz mod seçenekleriyle takip edebiliyor.