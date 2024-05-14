Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 12:35 - Güncelleme : 14 May 2024 12:39
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.
Bakan Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Güler ve Umerov bakanlık binasına geçerek görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı