Son dakika | TBMM'de Filistin özel oturumu! Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya net mesaj: Gazze'de bir başka devlet kurulamaz

15 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:24

Canlı Anlatım Özeti "NETANYAHU VE ÇETESİNİN HESAP VERECEĞİ GÜNLER YAKINDIR"

NUMAN KURTULMUŞ: İSRAİL'İN SUÇLARINA DUYARSIZ KALMADIK

15.08.2024 15:21

MAHMUD ABBAS AYAKTA ALKIŞLANDI

Daha sonra kürsüye gelen Mahmud Abbas Meclis'te ayakta alkışlandı. Daha sonra konuşmasına başlayan Abbas'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtuluş, Türkiye parlamentosunun saygıdeğer üyeleri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Mübarek Filistin'den geliyorum. Sizlere 1948'den bu yana büyük acıyı yaşayan halkımın mesajıyla geldim.

Halkım adaletten yoksun olarak vatanına ve milli haklarına sığınarak işgalci İsrail'e karşı mücadele yürütmektedir. Konuşmamıza on binlerce şehidimize rahmetle söze başlama istiyorum. Bunların en sonuncusu da lider Haniye'ye karşı işlenen suç olmuştur. Milli mücadelemiz zaferle taçlanacak. Uzun süredir devam eden bu bela zaferle son bulacak. Filistinli şehitlerin ve şehit Haniye'nin ruhuna el Fatiha.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ ROLÜNÜ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Her gün İsrail'in Gazze'de işlediği katliama uluslararası toplum nasıl oluyor da sessiz kalabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz.

İsrail işgal devletinin Gazze'de, okul katliamı da dahil olmak üzere nasıl oluyor da uluslararası toplum sessiz kalıyor. İsrail'in halkımıza karşı iğrenç suçlarına kınayan Türkiye'nin tüm siyasi partilerini kutluyorum. Filistin halkını ve haklı davasını destekleyen kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum.

Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'e karşı açılan davaya müdahil olma kararını kutluyorum. Yine Türkiye, İsrail ile 10 milyar dolarlık ticareti Filistin halkına destek olmak için durdurdu. Filistin davası Türkiye'de bir ana mesele haline gelmiştir. İşte bu Türk halkının ahlakının ve politikasının bir göstergesidir.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN ORADAKİ İŞGALCİLERİ, GASPÇILARI ORADAN DEFEDECEKTİR. "

İsrail'in yürüttüğü soykırımın asıl amacı vatan topraklarından Filistinlileri söküp atmak ve Filistinlileri bir kez daha tehcir ettirmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu asla gerçekleşmeyecek. Zira halkımız kutsal toprağına, vatanına bağlıdır ve ne pahasına olursa olsun oradaki işgalcileri, gaspçıları oradan defedecektir.

7 Ekim'den bugüne 40 bin Filistinli kadın çocuk şehit edildi. 10 bin kayıp var. Ancak buna rağmen bizler dik durmaya devam edeceğiz. Topraklarımızdan ayrılmayacağız. Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet kurulmaz ve Gazze'siz bir Filistin devleti olamaz. Bizler Gazze'nin tekrar imarını gerçekleştireceğiz. Gelecekte başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kuracağız. Bu ne pahasına olursa olsun, ne kadar zaman alırsa alsın. Katiller işledikleri suçlardan kurtulamayacak. Bu suçlar zaman aşımından düşmez.

"KUDÜS'ÜN TÜRK HALKININ KALBİNDEKİ KONUMUNU BİLİYORUZ"

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki Kudüs bizde olduğu gibi sizlerin de kalbinde önemli bir yere sahiptir. Kudüs'ün Türk halkının kalbindeki konumunu biliyoruz. Kudüs ilk kıblemiz. Mescid-i Aksa ilk kıblemiz. Sizin ve bizim için kırmızı çizgidir. Filistin toprağının bir zerresini gözden çıkaran n bizdendir ne de sizden. Burası bizlere dinin ve tarihin emaneti. Bizler sevgili peygamberimize diyoruz ki bize bıraktığınız emanet halkımızın asla taviz vermeyeceği bir emanettir. Kutsal yerlerin tarihi yapısını değiştirmek için ne yaparlarsa yapsınlar, bu tür saldırılar hiçbir sonuç vermeyecektir.

Bugünlerde savaş sonrası diye bir şeyden bahsediyorlar. Biz diyoruz ki, Gazze şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs bağımsız Filistin Devleti'ni oluşturan tek bir meşru ülke tarafından yönetilen coğrafi bütünün adıdır. Yani uluslararası meşruiyet tarafından belirlenen budur. Ve tek bir meşru devletin yönettiği Filistin topraklarıdır.

İsrail'in barbar saldırılarına karşı mücadelemiz tüm dünyada adaletsizliğe karşı duran insanları da harekete geçirmiştir. Ve insanlar yüksek sesle İsrail'i kınamaktadırlar. Irkçı suçları da kınıyorlar. Burada net bir şey söylemek istiyorum. ABD'deki Yahudilerin yüzde 40'ı İsrail'i suçlu görmektedir

"YA ZAFER YA ŞEHADET"

Ben Filistinli liderliğindeki bütün kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım ve bunu yapacağım. Ya zafer ya şehadet. Gazze'nin ardından başkentimiz Kudüs'e de gideceğim"

"NETANYAHU VE ÇETESİNİN HESAP VERECEĞİ GÜNLER YAKINDIR"

Netanyahu ve çetesinin iyi günleridir. Önümüzdeki dönemlerde Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır. Dünyanın birçok yerinde Gazze'nin masum insanlarının yanında olan milyarca insan Filistin halkının yanındadır. Filistin'in davası mutlaka başarıya kavuşacaktır. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır. Bu mirasa hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. Filistin davasının başarıya ulaştığını inşallah göreceğiz. Bugün buradaki bu toplantımız tarihi bir oturumdur"

15.08.2024 15:10

NUMAN KURTULMUŞ: İSRAİL'İN SUÇLARINA DUYARSIZ KALMADIK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumun açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Mahmud Abbas Filistin davasını bütün dünyaya duyuracak. Devlet ve millet olarak katliamın başından beri Gazze halkına, Filistin milletine karşı ortak duruş sergilemiş ender ülkelerden biriyiz. TBMM İsrail'in işlediği insanlık suçlarına duyarsız kalmamıştır.

Filistin topraklarında zulme maruz kalan, hayattan koparılan ama mücadeleden vazgeçmeyen bütün mücahitleri saygıyla anıyorum. Masum insanların hayattan koparılışını izleyen dünyayı da bir kere daha sorumluluk almaya davet ediyoruz."

15.08.2024 15:02

MAHMUD ABBAS İLE ERDOĞAN KOL KOLA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapmak üzere genel kurula geldi. Filistin'e destek için güçlü bir sesin yükseldiği oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Oturuma katılan milletvekilleri ve bakanların Türkiye-Filistin bayraklı atkı takması dikkat çekti.