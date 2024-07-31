Dünyada ilk kez uygulanacak! Besin alerjisi tedavisinde umut veren gelişme

31 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:24

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Avustralya'da yer fıstığına karşı ağız yoluyla bağışıklık güçlendirici tedavi, temel sağlık hizmetlerine dahil edildi.

12 AYDAN KÜÇÜK BEBEKLERE UYGULANACAK

Avustralya'nın Ulusal Alerji Uzmanlık Merkezi (NACE) ve 5 eyaletteki on çocuk hastanesi ortaklığında hazırlanan program, yer fıstığı alerjisi teşhisi konmuş ve söz konusu hastanelerden birinde tedavi gören 12 aydan küçük bebeklere uygulanacak.

KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

Tedavi kapsamında, sınırlı miktardaki yer fıstığı tozunun diğer yiyeceklerle karıştırılarak bebeklere verilmesi ve bu miktarın zamanla artırılması planlanıyor.

Bazı bebeklerde alerjik reaksiyon gibi yan etkiler görülebileceği, ancak bu yan etkilerin bu yaş grubundakiler için hafif olup tedavi gerektirmeyeceği bildirildi.

12 AY DENETLENECEK

Ayrıca, bebeklerin tedavisinin bitmesinin ardından uygulanacak yiyecek alerjisi testi, tedavinin başarılı olup olmadığını gösterirken,12 ay boyunca yapılacak rutin kontroller de kişinin yaşam kalitesinin ve programın uzun vadeli sonuçlarının değerlendirilmesinde yardımcı olacak.

Avustralya'da çok yaygın rastlanan yer fıstığı alerjisi teşhisi konulan bebekler hayati tehlike yaşamadan okullarında yemek yiyebilmesini hedeflediklerini ifade eden NACE'de görevli profesörlerden Kirsten Perrett, Avustralya'da şu ana kadar klinik deney ortamı dışında yer fıstığı alerjisi için rutin bir tedavinin olmadığını vurguladı.