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Beşiktaş taraftarlar tarafından tesislerde coşkulu karşılandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Aralık 2024 23:43 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 23:44
Beşiktaş taraftarlar tarafından tesislerde coşkulu karşılandı!

Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarı tarafından karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta derbi maçında evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta taraftarlar, oyuncuları antrenman tesislerinde coşkuyla karşıladı.

Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin girişinde yaklaşık 100 siyah-beyazlı taraftar, derbinin ardından takım otobüsünü bekledi.

Taraftarlar, tesislere giren oyunculara tezahüratlarla ve marşlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş taraftarlar tarafından tesislerde coşkulu karşılandı! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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