Beşiktaş taraftarlar tarafından tesislerde coşkulu karşılandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Aralık 2024 23:43 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 23:44
Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarı tarafından karşılandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta derbi maçında evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta taraftarlar, oyuncuları antrenman tesislerinde coşkuyla karşıladı.
Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin girişinde yaklaşık 100 siyah-beyazlı taraftar, derbinin ardından takım otobüsünü bekledi.
Taraftarlar, tesislere giren oyunculara tezahüratlarla ve marşlarla sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: tgrthaber.com