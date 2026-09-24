Bu akşam Süper Lig maçı var mı? Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

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24 Eylül 2026 Perşembe günü futbolseverlerin gündeminde “Bu akşam Süper Lig maçı var mı?” sorusu yer alıyor. Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e verilen iki haftalık ara devam ederken, bugün liglerde karşılaşma oynanmayacak. Futbol heyecanını sürdürmek isteyen sporseverler ise UEFA Uluslar Ligi’nde oynanacak mücadeleleri takip edebilecek. İşte 24 Eylül 2026 güncel maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın kanalları...
24 Eylül Perşembe akşamı Süper Lig’de maç bulunmuyor. A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e iki hafta ara verildi. Bu nedenle bugün Süper Lig takımları lig mücadelesi için sahaya çıkmayacak.
24 Eylül 2026 Perşembe günü futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi’nde birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün öne çıkan mücadeleleri arasında Hollanda-Almanya, Portekiz-Galler ve Norveç-Danimarka karşılaşmaları bulunuyor.
Günün karşılaşmalarından Hollanda-Almanya mücadelesi A Spor’dan, Portekiz-Galler karşılaşması A Haber’den, Norveç-Danimarka maçı ise A2’den ekranlara gelecek. Sırbistan-Yunanistan ve Kosova-İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmaları ise S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.
Milli maç arası nedeniyle verilen iki haftalık aranın ardından Trendyol Süper Lig karşılaşmaları yeniden başlayacak. Futbolseverler, aranın sona ermesiyle birlikte ligde 7. hafta müsabakalarını takip edecek. Süper Lig’in yanı sıra Trendyol 1. Lig’de de karşılaşmalar milli ara sonrasında devam edecek.
Bugün Süper Lig’de karşılaşma bulunmazken, futbolseverler UEFA Uluslar Ligi maçlarının yanı sıra basketbolda EuroLeague karşılaşmalarını da takip edebilecek. Günün futbol programında özellikle 21.45 seansındaki karşılaşmalar dikkat çekiyor.
24 Eylül 2026 Perşembe günü Süper Lig’de maç oynanmayacak. Lig, milli maç arası nedeniyle verilen iki haftalık ara sonrasında devam edecek.
Bugün UEFA Uluslar Ligi’nde Andorra-Malta, Hollanda-Almanya, Sırbistan-Yunanistan, Portekiz-Galler, Norveç-Danimarka, Avusturya-İsrail, Kosova-İrlanda Cumhuriyeti ve Lihtenştayn-Litvanya karşılaşmaları oynanacak.