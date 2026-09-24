Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:19

Bu akşam Süper Lig maçı var mı? Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

“Bu akşam Süper Lig maçı var mı?” sorusu, 24 Eylül 2026 Perşembe günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen ara devam ederken, bugün Türkiye’de Süper Lig karşılaşması oynanmayacak. Futbolseverler ise UEFA Uluslar Ligi’nde oynanacak karşılaşmaları takip edebilecek. Peki, bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bu akşam Süper Lig maçı var mı? Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:19

24 Eylül 2026 Perşembe günü futbolseverlerin gündeminde “Bu akşam Süper Lig maçı var mı?” sorusu yer alıyor. Milli maçlar nedeniyle ve ’e verilen iki haftalık ara devam ederken, bugün liglerde karşılaşma oynanmayacak. Futbol heyecanını sürdürmek isteyen sporseverler ise ’nde oynanacak mücadeleleri takip edebilecek. İşte 24 Eylül 2026 güncel maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın kanalları...

BU AKŞAM SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

24 Eylül Perşembe akşamı Süper Lig’de maç bulunmuyor. A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e iki hafta ara verildi. Bu nedenle bugün Süper Lig takımları lig mücadelesi için sahaya çıkmayacak.

Bu akşam Süper Lig maçı var mı? Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

24 Eylül 2026 Perşembe günü futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi’nde birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün öne çıkan mücadeleleri arasında Hollanda-Almanya, Portekiz-Galler ve Norveç-Danimarka karşılaşmaları bulunuyor.

Bu akşam Süper Lig maçı var mı? Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR HANGİ KANALDA?

  • 19.00: Andorra - Malta
  • 21.45: Hollanda - Almanya
  • 21.45: Sırbistan - Yunanistan
  • 21.45: Portekiz - Galler
  • 21.45: Norveç - Danimarka
  • 21.45: Avusturya - İsrail
  • 21.45: Kosova - İrlanda Cumhuriyeti
  • 21.45: Lihtenştayn - Litvanya

Bu akşam hangi maçlar hangi kanalda?

Günün karşılaşmalarından Hollanda-Almanya mücadelesi A Spor’dan, Portekiz-Galler karşılaşması A Haber’den, Norveç-Danimarka maçı ise A2’den ekranlara gelecek. Sırbistan-Yunanistan ve Kosova-İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmaları ise S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Milli maç arası nedeniyle verilen iki haftalık aranın ardından Trendyol Süper Lig karşılaşmaları yeniden başlayacak. Futbolseverler, aranın sona ermesiyle birlikte ligde 7. hafta müsabakalarını takip edecek. Süper Lig’in yanı sıra Trendyol 1. Lig’de de karşılaşmalar milli ara sonrasında devam edecek.

24 Eylül 2026 maç programı

Bugün Süper Lig’de karşılaşma bulunmazken, futbolseverler UEFA Uluslar Ligi maçlarının yanı sıra basketbolda EuroLeague karşılaşmalarını da takip edebilecek. Günün futbol programında özellikle 21.45 seansındaki karşılaşmalar dikkat çekiyor.

Bu akşam Süper Lig maçı var mı?

24 Eylül 2026 Perşembe günü Süper Lig’de maç oynanmayacak. Lig, milli maç arası nedeniyle verilen iki haftalık ara sonrasında devam edecek.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün UEFA Uluslar Ligi’nde Andorra-Malta, Hollanda-Almanya, Sırbistan-Yunanistan, Portekiz-Galler, Norveç-Danimarka, Avusturya-İsrail, Kosova-İrlanda Cumhuriyeti ve Lihtenştayn-Litvanya karşılaşmaları oynanacak.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#UEFA Uluslar Ligi
#Trendyol 1. Lig
#Hollanda Almanya
#Portekiz Galler
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.