Futbolun kalbi parkta atacak

25 Haziran 2024 10:59 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:00

Parkın muhteşem atmosferinde buluşan yüzlerce taraftar, millilerimizin Gürcistan ve Portekiz karşısında verdiği mücadeleyi tek yürek olarak izleme fırsatı buldu. Ay-yıldızlı takımımızın son grup maçında sporseverler, Çekya-Türkiye karşılaşmasını birlik ve beraberlik ruhuyla festival havasında izleyebilecek.

Trendyol, bu yaz İstanbul’un kalbinde sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor. A Milli Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024™ heyecanı da parka taşındı. Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’te Gürcistan ve Portekiz karşısında verdiği mücadeleyi Trendyol sponsorluğunda kurulan dev ekranda hep beraber izledi.

Çekya-Türkiye Maçı 26 Haziran’da Etiler Sanatçılar Parkı’nda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri olarak ülkemizi temsil eden Trendyol, A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru olarak millilerimizin yanında olmaya devam edecek. UEFA EURO 2024™ şampiyonasındaki ilk iki grup maçımız geride kalırken F grubundan çıkarak son 16 turuna kalma şansımızı belirleyecek olan Çekya-Türkiye maçında yine Trendyol sponsorluğunda “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta” olacak.

26 Haziran saat 22:00’de oynanacak olan kritik Çekya-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.

Olimpiyatlar da Parkta İzlenecek

Türk sporuna ve sporcusuna büyük destek veren Trendyol, UEFA EURO 2024™ Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından olimpiyatlarda bir kez daha İstanbulluları sporun birleştirici gücüyle bir araya getirecek. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da millilerimizin sahada olduğu her müsabakada, kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte atacak.

Trendyol Türk sporuna nasıl destek veriyor?

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna olan bağlılığını yıl boyunca sürdürdüğü sponsorluklar ve verdiği desteklerle ortaya koyuyor. Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında Trendyol, Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsorluğunu, A Milli Futbol Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor. Trendyol, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak bir ilki gerçekleştirdi. Türk üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu da Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Doğu Avrupa’da ise Trendyol üzerinden uluslararası satışa sunuldu.