Galatasaray'ın intikam planı Strahinja Pavlovic: Milan Skriniar'ı alan Fenerbahçe'ye cevap verecekler

24 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:06

Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, transferde intikam almak istiyor. Sarı-lacivertli ekibe cevap vermek isteyen Cimbom Strahinja Pavlovic planı için harekete geçti. İşte detaylar...

Ezeli rakipler Fenerbahçe​ ve Galatasaray​ transfer çalışmalarında aynı futbolculara yöneliyor. İki kulüp yıldız isimler için karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile adı anılan Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, PSG'den transfer ettiği ve İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı da resmen transfer ettiğini duyurdu.

İNTİKAM PLANI PAVLOVIC

Fenerbahçe Milan Skriniar transferiyle Galatasaray’a büyük şok yaşatırken sarı-kırmızılıların transferde intikam planı ortaya çıktı.

Eyüpspor'dan Ahmet Kutucu’yu alarak transferde ses getiren sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibinin ilgilendiği Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı. Milan'ın 23 yaşındaki Sırp savunmacısı, Aslan'ın listesine girdi.

ALMANLAR VE İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan İtalyan devine gelen Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor. Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Milan henüz Pavlovic'in geleceği ile ilgili kararını vermedi.

Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transfer için şartlarını zorlayacak.