Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoordu da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı
Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde bir gole daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Feyenoord karşısında farkı bire indiren golü milli futbolcunun ayağından buldu. Maç, 3-1 Feyenoord üstünlüğü ile noktalandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Portekiz ekibi Benfica, evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Feyenoord'a galibiyet getiren goller Ayase Ueda, Antoni Milambo'dan (2) gelirken, Benfica'nın tek golünü ise milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Portekiz temsilcisi, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin 66. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1'e getirdi.
3'TE 3 YAPTI
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı Benfica ile her maçta skora katkı veren Kerem Aktürkoğlu, adeta durdurulamıyor. Milli futbolcu, bu golle Devler Ligi'ndeki üçüncü maçında üçüncü golünü kaydetti.
Son 8 maçtaki toplam skora katkısı ise 8 gol, 3 asist.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçla alındı:
Benfica: 1 - Feyenoord: 3
RB Leipzig: 0 - Liverpool: 1
Young Boys: 0 - Inter: 1
Atletico Madrid: 1 - Lille: 3
Barcelona: 4 - Bayern Münih: 1
Manchester City: 5 - Sparta Prag: 0
Salzburg: 0 - Dinamo Zagreb: 2
Atalanta: 0 - Celtic: 0
Brest: 1 - Bayer Leverkusen: 1