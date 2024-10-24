Tgrt Haber
Haberler>Spor>Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoordu da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoordu da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
24 Ekim 2024 01:29 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 01:36
Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoordu da boş geçmedi, 3&#039;te 3 yaptı

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde bir gole daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Feyenoord karşısında farkı bire indiren golü milli futbolcunun ayağından buldu. Maç, 3-1 Feyenoord üstünlüğü ile noktalandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nin 3. haftasında bu akşam Portekiz ekibi Benfica​, evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord​ ile karşı karşıya geldi. Feyenoord'a galibiyet getiren goller Ayase Ueda, Antoni Milambo'dan (2) gelirken, Benfica'nın tek golünü ise milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu​ kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoordu da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı - 1. Resim

Portekiz temsilcisi, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin 66. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1'e getirdi.

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoordu da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı - 2. Resim

3'TE 3 YAPTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı Benfica ile her maçta skora katkı veren Kerem Aktürkoğlu, adeta durdurulamıyor. Milli futbolcu, bu golle Devler Ligi'ndeki üçüncü maçında üçüncü golünü kaydetti.

Son 8 maçtaki toplam skora katkısı ise 8 gol, 3 asist.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçla alındı:

Benfica: 1 - Feyenoord: 3
RB Leipzig: 0 - Liverpool: 1
Young Boys: 0 - Inter: 1
Atletico Madrid: 1 - Lille: 3
Barcelona: 4 - Bayern Münih: 1
Manchester City: 5 - Sparta Prag: 0
Salzburg: 0 - Dinamo Zagreb: 2
Atalanta: 0 - Celtic: 0
Brest: 1 - Bayer Leverkusen: 1

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
UEFA Şampiyonlar Ligibenficafeyenoordkerem aktürkoğlu

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...