Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoordu da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber

24 Ekim 2024 01:29 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 01:36

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde bir gole daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Feyenoord karşısında farkı bire indiren golü milli futbolcunun ayağından buldu. Maç, 3-1 Feyenoord üstünlüğü ile noktalandı.