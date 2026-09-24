Milli ara ne zaman bitecek? Futbol maçları ne zaman başlıyor?

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e verilen ara devam ederken futbolseverlerin gündeminde “Milli ara ne zaman bitecek?” ve “Futbol maçları ne zaman başlıyor?” soruları yer alıyor. A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ndeki dört karşılaşmasının ardından milli maç dönemi 6 Ekim 2026’da sona erecek. Süper Lig’de futbol heyecanı ise 9 Ekim Cuma günü başlayacak 7. hafta maçlarıyla yeniden yaşanacak. İşte milli ara bitiş tarihi ve Süper Lig’in dönüş takvimi...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de verilen milli maç arası 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek. 2026-2027 sezonundaki bu milli maç dönemi 21 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında uygulanacak. Ara kapsamında A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Türkiye'nin turnuvada A Ligi'nde mücadele edeceği bu dönemde dört maçlık yoğun bir fikstür bulunuyor.

Milli maç döneminin sona ermesiyle birlikte futbolcuların kulüplerine dönmesi beklenirken, Süper Lig karşılaşmaları aynı gün başlamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre lig heyecanı 9 Ekim 2026 Cuma günü yeniden başlayacak. Böylece milli ara ile Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarih arasında birkaç günlük süre bulunacak.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 7. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Haftanın ilk karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 7. hafta programının kalan mücadeleleri ise 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Milli ara öncesinde Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, iki haftalık aranın ardından takımlar yeniden lig mücadelesine dönecek. TFF'nin yayımladığı programa göre 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak ve 12 Ekim Pazartesi günü Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Programda daha sonraki haftalara ilişkin müsabakalar da TFF tarafından duyurulmuş durumda.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk dört karşılaşmasını tek bir milli maç dönemi içerisinde oynayacak. Ay-yıldızlı ekip 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa'yı, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Ardından 2 Ekim'de Belçika deplasmanına çıkacak olan Türkiye, milli maç dönemindeki son karşılaşmasını 5 Ekim'de İtalya'ya karşı deplasmanda oynayacak. Dört karşılaşmanın da Türkiye saatiyle başlama saati 21.45 olarak açıklandı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçı 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'ya karşı oynanacak. İkinci karşılaşmada rakip İtalya olacak ve mücadele 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapılacak. Üçüncü maçta Belçika ile Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda karşılaşacak olan milli takım, serinin son maçında Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya'nın konuğu olacak. TFF'nin güncel programına göre bu dört karşılaşmanın yayıncısı da ATV olarak açıklandı.

MİLLİ ARA VE SÜPER LİG TAKVİMİ

Futbolseverlerin merak ettiği milli ara ve Süper Lig'in dönüş tarihleri belirli bir takvim doğrultusunda ilerleyecek. Milli maç dönemi 21 Eylül'de başlarken Türkiye bu süreçte dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oynayacak. 5 Ekim'deki İtalya-Türkiye maçının ardından milli takım kafilesinin dönüşüyle birlikte milli maç dönemi 6 Ekim'de tamamlanacak.

Süper Lig'de yeni hafta ise 9 Ekim Cuma günü başlayacak. 7. hafta 12 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Bu nedenle “Milli ara ne zaman bitecek?” sorusunun yanıtı 6 Ekim 2026 olurken, “Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtı 9 Ekim 2026 olarak öne çıkıyor. TFF'nin yayımladığı fikstüre göre sezonun ilerleyen haftalarının programı da belli durumda.

Tarih Karşılaşma / Gelişme Saat Yer 21 Eylül 2026 Milli maç dönemi başlangıcı - - 25 Eylül 2026 Türkiye - Fransa 21.45 Kocaeli Stadyumu 28 Eylül 2026 Türkiye - İtalya 21.45 Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu, Bursa 2 Ekim 2026 Belçika - Türkiye 21.45 Maurice Dufrasne Stadyumu, Liège 5 Ekim 2026 İtalya - Türkiye 21.45 Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna 6 Ekim 2026 Milli maç dönemi sona erecek - - 9 Ekim 2026 Galatasaray - Kasımpaşa 20.00 - 9-12 Ekim 2026 Süper Lig 7. hafta karşılaşmaları - -

Milli maç döneminin ardından Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlayacak. İlk maç 9 Ekim Cuma günü Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanırken, hafta boyunca toplam karşılaşmalar devam edecek. TFF'nin programında yer alan bazı müsabakaların saatlerinde veya tarihlerinde ilerleyen süreçte değişiklik yapılabilmesi mümkün bulunuyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde ise Türkiye'nin 2026 yılındaki grup maçları kasım ayında devam edecek. Ay-yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek ve 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak. Böylece eylül ve ekim dönemindeki dört maçlık serinin ardından grup aşamasındaki son iki karşılaşma kasım ayında oynanacak.