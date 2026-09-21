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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:56

Milli Takım eksik oyuncular kim? Fransa maçında Orkun Kökçü ve Yunus Akgün oynayacak mı?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Deniz Gül ve Muhammed Şengezer yer almazken, Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle çalışmaya katılmadı. Peki, Milli Takım'da hangi oyuncular eksik? Orkun Kökçü ve Yunus Akgün oynayacak mı? İşte A Milli Takım'daki son durum...

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Milli Takım eksik oyuncular kim? Fransa maçında Orkun Kökçü ve Yunus Akgün oynayacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:56

'nda ve maçları öncesi sakatlık gelişmeleri yakından takip ediliyor. , Yunus Akgün, Deniz Gül ve Muhammed Şengezer'in tedavileri sürerken, Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle ilk antrenmanda yer almadı. Peki, Milli Takım'ın eksik oyuncuları kimler, Orkun Kökçü ve Yunus Akgün Fransa maçında oynayacak mı? İşte A Milli Takım'daki son durum...

MİLLİ TAKIM EKSİK OYUNCULAR KİM?

A Milli Takım'ın 21 Eylül'de gerçekleştirdiği ilk antrenmanda 5 futbolcu yer almadı. Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki rahatsızlığı nedeniyle dinlendirildiği belirtilirken, Yunus Akgün, Deniz Gül ve Muhammed Şengezer'in hafif sakatlıkları nedeniyle tedavi süreçlerine başlandı.

Milli Takım eksik oyuncular kim? Fransa maçında Orkun Kökçü ve Yunus Akgün oynayacak mı?

Demir Ege Tıknaz ise seyahat programı nedeniyle antrenmanda bulunmadı. Oyuncuların durumları sağlık ekibi tarafından takip ediliyor.

FRANSA MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

A Milli Takım'ın orta saha oyuncularından Orkun Kökçü, ayak parmağındaki rahatsızlığı nedeniyle ilk antrenmanda dinlendirildi. Milli futbolcunun sağlık durumu takip ediliyor. Kökçü, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından açıklanan 29 kişilik aday kadroda yer alıyor.

Milli Takım eksik oyuncular kim? Fransa maçında Orkun Kökçü ve Yunus Akgün oynayacak mı?

FRANSA TÜRKİYE MAÇINDA YUNUS AKGÜN VAR M?

Yunus Akgün de Milli Takım'ın Fransa maçı öncesindeki ilk çalışmasında yer almayan futbolcular arasında bulundu. Galatasaray forması giyen milli oyuncunun hafif sakatlığı nedeniyle tedavi sürecine başlandığı aktarıldı. Yunus Akgün de 29 kişilik aday kadroda bulunuyor.

Milli Takım eksik oyuncular kim? Fransa maçında Orkun Kökçü ve Yunus Akgün oynayacak mı?

Milli Takım'da sakatlığı bulunan oyuncular

İlk antrenmanda yer almayan oyuncular ve durumları şöyle:

  • Orkun Kökçü: Ayak parmağındaki rahatsızlık nedeniyle dinlendirildi.
  • Yunus Akgün: Hafif sakatlığı nedeniyle tedavisi başladı.
  • Deniz Gül: Hafif sakatlığı nedeniyle tedavisi başladı.
  • Muhammed Şengezer: Hafif sakatlığı nedeniyle tedavisi başladı.
  • Demir Ege Tıknaz: Seyahat programı nedeniyle ilk çalışmada yer almadı.

Oyuncuların Fransa ve İtalya maçlarında forma giyip giyemeyeceği, sağlık durumlarının takip edilmesinin ardından netlik kazanacak.

Milli Takım'da başka hangi oyuncular yok?

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi aday kadrosunda daha önce bazı önemli isimler de yer almamıştı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle aday kadroya dahil edilmedi. Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan ise teknik tercihle kadroda bulunmuyor.

Türkiye-Fransa maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yıKocaeli Stadyumu'nda konuk edecek.

Millilerin ikinci karşılaşması ise 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya ile Bursa'da oynanacak. A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi programında daha sonra Belçika ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmalar da bulunuyor.

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ETİKETLER
#fransa
#İtalya
#yunus akgün
#orkun kökçü
#A Milli Futbol Takımı
#Spor
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