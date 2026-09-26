Mısır’da Mohamed Salah düğümü çözüldü: Kamptan ayrılış nedeni belli oldu!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Mısır, deplasmanda Angola ile 0-0 berabere kalırken karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Mohamed Salah’ın 61. dakikada oyundan alınması ve ardından kampı terk etmesi büyük yankı uyandırdı. Deneyimli futbolcunun kadrodan çıkarılmasının ardından Mısır basınında kriz iddiaları baş gösterse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

SOYLENTİ Mİ, SAKATLIK RİSKİ Mİ? BASINDA İKİ FARKLI İDDİA

Angola mücadelesinin ardından Mısır medyasında Salah’ın durumuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Youm7’de yer alan haberlerde, karşılaşma sonrası soyunma odasında ve takım içinde gergin bir atmosfer yaşandığı, teknik direktör Hossam Hassan ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Salah’ın ortamı germemek adına kamptan ayrıldığı öne sürüldü.

Buna karşın WinWin portalı ise ayrılığın tamamen planlı olduğunu iddia etti. Haberde, Mısır’ın bir sonraki rakibi Güney Sudan ile oynayacağı maçın suni çim sahada yapılacağı ve Salah’ın sezonun geri kalanını riske atacak olası bir sakatlıktan kaçınmak için teknik heyetin bilgisi dahilinde kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

MISIR FUTBOL FEDERASYONU SPEKÜLASYONLARA NOKTAYI KOYDU

Artan iddiaların ardından Mısır Futbol Federasyonu resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak durumu netleştirdi. Federasyon, kararın tamamen oyuncunun sağlığını korumak amacıyla alındığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Hossam Hassan yönetimindeki Mısır A Milli Takım teknik heyeti, 29 Eylül'de Güney Sudan ile oynanacak müsabakanın suni çim sahada yapılacak olması sebebiyle Mohamed Salah'ı dinlendirme kararı almıştır. Teknik ekip ile Mohamed Salah arasında henüz Angola karşılaşmasından önce, oyuncuyu olası sakatlık risklerinden korumak adına bu maçta görev almaması yönünde bir mutabakata varılmıştı. Teknik heyetimiz bu planlamayı uygulamayı uygun görmüştür."

HOSSAM HASSAN’DAN OYUNDAN ALMA AÇIKLAMASI

Öte yandan Angola maçında Salah’ı 61. dakikada kenara alan Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, müsabaka sonrası yaptığı değerlendirmede kararın tamamen taktiksel olduğunu belirtmişti. Sakatlık iddialarını yalanlayan Hassan, "Salah sakat değil. Oyundan alınması tamamen teknik bir tercihti ve oyunun gidişatına göre teknik ekibin en doğal hakkıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.