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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 06:51
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 06:51

Montella'dan çarpıcı itiraf: Teklifleri reddettim, burada işim bitmedi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Fransa maçı öncesi çarpıcı itirafta bulundu. Dünya Kupası'ndan sonra gelen teklifleri reddettiğini açıklayan İtalyan çalıştırıcı, "Burada işim bitmedi, başarmamız gereken bir yol var. Farklı teklifleri dinlemedim, kalbim burada" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 06:51
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 06:51

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında bugün 'yı ağırlayacak. 'de oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Zorlu karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

HABERİN ÖZETİ

Montella'dan çarpıcı itiraf: Teklifleri reddettim, burada işim bitmedi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacak ve Teknik Direktör Vincenzo Montella maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, milli takımdaki misyonunu henüz tamamlamadığını ve gelen teklifleri dinlemediğini belirtti.
Takımda kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle yer alamazken, ufak bir sakatlığı olan Orkun Kökçü maça yetişmeye çalışıyor.
Montella, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile futbolculuk kariyerinde birçok kez karşılaştığını ve onunla teknik direktör olarak karşılaşmanın büyük keyif olacağını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Fransa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü , ay-yıldızlı ekipteki misyonunu henüz tamamlamadığını belirterek yeni başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK ÇOK GÜZELDİ"

Milli takıma çok bağlı olduğunu vurgulayan Montella, "Dünya Kupası'nda çok büyük üzüntü yaşadık. Geçmişten gelen başarıları ya da başarısızlıkları şimdiki zamana getirmemek lazım. Herkes iyi durumda. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Göreve geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşanan bir dönemdi. İlk defa grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdik. Çok güzel günlerdi." diye konuştu.

Montella'dan çarpıcı itiraf: Teklifleri reddettim, burada işim bitmedi

"GELEN TEKLİFLERİ DİNLEMEDİM"

"10 günde oynanacak 4 zor maçta istenmeyen sonuçlar gelmesi halinde oluşacak baskıyla nasıl başa çıkacaksınız?" sorusunu cevaplayan İtalyan çalıştırıcı, "Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum. Başarmamız gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Burada herkes bana sevgilerini hissettiriyor. Bu, beni gururlandırıyor. Dünya Kupası'ndan sonra kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi ayağa kalkmak istedim. Daha güzel günler yaşayacağımızı biliyorum. Farklı teklifleri dinlemedim, kalbimin burada olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Montella'dan çarpıcı itiraf: Teklifleri reddettim, burada işim bitmedi

SAKATLIKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Sakatlıkları nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayacaklarını belirten Vincenzo Montella, aday kadrodaki herkese güvendiklerini kaydetti.

İlk kez bu seviyede üst üste 4 maça çıkacaklarını aktaran Montella, "Çok önemli eksiklerimiz var. Kaptan , Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yanı sıra Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Orkun bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum. Tüm oyunculara güveniyoruz. Hak ettikleri için buradalar. Yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde hazırlık süreci. Takıma neler katabileceğimizi göreceğimiz dönem olacak. Hiçbir şekilde kötü düşünceye kapılmadan, işimizi en iyi şekilde yapmanın düşüncesiyle hareket etmek zorundayız. Kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Montella'dan çarpıcı itiraf: Teklifleri reddettim, burada işim bitmedi

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Kocaeli Stadı'nda iyi bir atmosfer olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Taraftarlardan aynı atmosferi bekliyoruz. Felsefemiz tüm statlarda oynayabilmek. Bu statta da oynamaktan keyif alıyoruz." dedi.

Montella'dan çarpıcı itiraf: Teklifleri reddettim, burada işim bitmedi

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile futbolculuk kariyerinde birçok kez karşılaştıklarının altını çizen Vincenzo Montella, "2000'de Avrupa Şampiyonası finalinde ona karşı uzatmalarda kaybetmiştik. Zidane ile hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacak." şeklinde konuştu.

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#fransa
#Hakan Çalhanoğlu
#Kocaeli
#Futbol
#vincenzo montella
#A Milli Futbol Takımı
#Spor
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