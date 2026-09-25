A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlayacak. Kocaeli'de oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Zorlu karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

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HABERİN ÖZETİ Montella'dan çarpıcı itiraf: Teklifleri reddettim, burada işim bitmedi A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacak ve Teknik Direktör Vincenzo Montella maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella, milli takımdaki misyonunu henüz tamamlamadığını ve gelen teklifleri dinlemediğini belirtti. Takımda kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle yer alamazken, ufak bir sakatlığı olan Orkun Kökçü maça yetişmeye çalışıyor. Montella, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile futbolculuk kariyerinde birçok kez karşılaştığını ve onunla teknik direktör olarak karşılaşmanın büyük keyif olacağını ifade etti.

Fransa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekipteki misyonunu henüz tamamlamadığını belirterek yeni başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK ÇOK GÜZELDİ"

Milli takıma çok bağlı olduğunu vurgulayan Montella, "Dünya Kupası'nda çok büyük üzüntü yaşadık. Geçmişten gelen başarıları ya da başarısızlıkları şimdiki zamana getirmemek lazım. Herkes iyi durumda. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Göreve geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşanan bir dönemdi. İlk defa grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdik. Çok güzel günlerdi." diye konuştu.

"GELEN TEKLİFLERİ DİNLEMEDİM"

"10 günde oynanacak 4 zor maçta istenmeyen sonuçlar gelmesi halinde oluşacak baskıyla nasıl başa çıkacaksınız?" sorusunu cevaplayan İtalyan çalıştırıcı, "Burada devam etmek istedim çünkü işin bittiğine inanmıyorum. Başarmamız gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Burada herkes bana sevgilerini hissettiriyor. Bu, beni gururlandırıyor. Dünya Kupası'ndan sonra kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi ayağa kalkmak istedim. Daha güzel günler yaşayacağımızı biliyorum. Farklı teklifleri dinlemedim, kalbimin burada olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Sakatlıkları nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayacaklarını belirten Vincenzo Montella, aday kadrodaki herkese güvendiklerini kaydetti.

İlk kez bu seviyede üst üste 4 maça çıkacaklarını aktaran Montella, "Çok önemli eksiklerimiz var. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yanı sıra Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Orkun bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum. Tüm oyunculara güveniyoruz. Hak ettikleri için buradalar. Yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde hazırlık süreci. Takıma neler katabileceğimizi göreceğimiz dönem olacak. Hiçbir şekilde kötü düşünceye kapılmadan, işimizi en iyi şekilde yapmanın düşüncesiyle hareket etmek zorundayız. Kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Kocaeli Stadı'nda iyi bir atmosfer olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Taraftarlardan aynı atmosferi bekliyoruz. Felsefemiz tüm statlarda oynayabilmek. Bu statta da oynamaktan keyif alıyoruz." dedi.

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile futbolculuk kariyerinde birçok kez karşılaştıklarının altını çizen Vincenzo Montella, "2000'de Avrupa Şampiyonası finalinde ona karşı uzatmalarda kaybetmiştik. Zidane ile hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacak." şeklinde konuştu.