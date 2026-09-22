Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 22:53

A Milli Takım, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! Orkun Kökçü ile ilgili sıcak gelişme

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılarda ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü antrenmanda yer almadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
A Milli Takım, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! Orkun Kökçü ile ilgili sıcak gelişme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 22:53

1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de ile karşılaşacak , kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlılar, zorlu maç öncesi çalışmalarını bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Takım, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! Orkun Kökçü ile ilgili sıcak gelişme

Antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ve göreve yeni başlayan antrenörler için kutlama gerçekleştirildi.

A Milli Takım, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! Orkun Kökçü ile ilgili sıcak gelişme

Geçen ay geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başlayan idman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'ndaki pas ve taktik çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynandı.

A Milli Takım, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! Orkun Kökçü ile ilgili sıcak gelişme

ORKUN KÖKÇÜ ANTRENMANDA YER ALMADI

Dün yapılan çalışmaya seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün, bugünkü idmanda takımdaki yerini aldı. Ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü ise antrenmanda yer almadı.

A Milli Takım, Fransa hazırlıklarını sürdürdü! Orkun Kökçü ile ilgili sıcak gelişme

İdmanı TFF başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.

A Milli Takım, yarın yapacağı çalışmayla Fransa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dev derbide kazanan Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertiller, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup etti
Türkiye-İtalya maçıyla ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#fransa
#A Milli Takım
#Futbol
#Uefa Uluslar A Ligi
#Tff Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri
#Ebubekir Uçar
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.