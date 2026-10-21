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İşler gerçekten kötü: Eski telefonların parçalarını sıfır cihaza takıyorlar

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:25
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1
İşler gerçekten kötü: Eski telefonların parçalarını sıfır cihaza takıyorlar

Akıllı telefon sektöründe bellek krizi giderek derinleşiyor. DRAM fiyatlarındaki hızlı artış ve tedarik sıkıntıları, özellikle düşük maliyetli telefon üreten Çinli şirketleri yeni arayışlara itti. Üreticiler, maliyetleri düşürmek için eski telefonların RAM'lerini söküp yeni cihazlarda kullanmaya başladı.

Asya merkezli bir rapora göre, bazı üreticiler kullanılmış telefonlardan çıkarılan bellekleri yeniden değerlendirmek amacıyla üretim süreçlerinde değişikliğe gidiyor. Özellikle 5-6 yıllık cihazlardan elde edilen DRAM'ler, yeni nesil giriş seviyesi telefonlar için alternatif bir kaynak haline gelmiş durumda.

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İşler gerçekten kötü: Eski telefonların parçalarını sıfır cihaza takıyorlar

BELLEK FİYATLARI ÜRETİCİLERİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Çinli üreticilerin bu yönteme başvurmasının temel nedeni, LPDDR bellek fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş. Artan maliyetlere bir de tedarik sorunları eklenince bazı şirketler yaz aylarının başında üretim hedeflerini ciddi ölçüde düşürmek zorunda kaldı.

Şimdi ise eski cihazlardan çıkarılan belleklerle üretimdeki kayıpların telafi edilmesi hedefleniyor. Hatta bazı markaların, giriş seviyesi telefonlarını tamamen geri dönüştürülmüş DRAM bileşenleriyle donatmayı planladığı belirtiliyor. Ancak bu yöntem göründüğü kadar kolay değil. Öncelikle eski telefonların bellekleri sökülüyor, ardından çeşitli testlerden geçiriliyor ve yeni cihazların devre kartlarına yeniden lehimleniyor.

Üstelik yıllarca kullanılmış RAM'lerin yeniden değerlendirilmesi, performans ve dayanıklılık açısından soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle bileşenlerin yeni telefonlara takılmadan önce kapsamlı testlerden geçirilmesi büyük önem taşıyor.

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İşler gerçekten kötü: Eski telefonların parçalarını sıfır cihaza takıyorlar

ESKİ TELEFONLARIN RAM'LERİ DEĞERLENDİ

Bellek krizinin etkisi yalnızca üretim hatlarında hissedilmiyor. Çin'de eski telefon parçalarına yönelik talep artarken, bu bileşenlerin alınıp satıldığı yeni bir pazar da büyüyor. Shenzhen kentindeki Huaqiangbei elektronik pazarı, eski cihazlardan sökülen DRAM belleklerin yeniden satışa sunulduğu önemli merkezlerden biri haline geldi.

Öyle ki bellek fiyatlarındaki yükseliş, eski nesil teknolojilerin maliyetini bile dikkat çekici seviyelere taşıdı.

Daha önce yayımlanan bir analizde, eski nesil 1b DRAM teknolojisinin milimetrekare başına maliyetinin, TSMC'nin gelişmiş N2 üretim teknolojisini geride bıraktığı belirtilmişti. Bu tablo, bellek piyasasında arz ve talep arasındaki dengesizliğin ne kadar büyüdüğünü de gösteriyor.

4
İşler gerçekten kötü: Eski telefonların parçalarını sıfır cihaza takıyorlar

GOOGLE DA ESKİ BELLEKLERİ YENİDEN KULLANIYOR

Eski bellekleri yeniden değerlendirme arayışı yalnızca akıllı telefon üreticileriyle sınırlı değil. Benzer bir yöntemin yapay zeka sunucularında da gündeme geldiği belirtiliyor. Google'ın, kullanımdan kaldırılan sunuculardan çıkarılan DDR4 bellekleri yeni nesil yapay zeka sunucularında kullanabilmek için özel donanım adaptörleri geliştirdiği bildirilmişti.

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