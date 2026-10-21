İşler gerçekten kötü: Eski telefonların parçalarını sıfır cihaza takıyorlar

BELLEK FİYATLARI ÜRETİCİLERİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Çinli üreticilerin bu yönteme başvurmasının temel nedeni, LPDDR bellek fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş. Artan maliyetlere bir de tedarik sorunları eklenince bazı şirketler yaz aylarının başında üretim hedeflerini ciddi ölçüde düşürmek zorunda kaldı.

Şimdi ise eski cihazlardan çıkarılan belleklerle üretimdeki kayıpların telafi edilmesi hedefleniyor. Hatta bazı markaların, giriş seviyesi telefonlarını tamamen geri dönüştürülmüş DRAM bileşenleriyle donatmayı planladığı belirtiliyor. Ancak bu yöntem göründüğü kadar kolay değil. Öncelikle eski telefonların bellekleri sökülüyor, ardından çeşitli testlerden geçiriliyor ve yeni cihazların devre kartlarına yeniden lehimleniyor.

Üstelik yıllarca kullanılmış RAM'lerin yeniden değerlendirilmesi, performans ve dayanıklılık açısından soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle bileşenlerin yeni telefonlara takılmadan önce kapsamlı testlerden geçirilmesi büyük önem taşıyor.