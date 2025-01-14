KAAN ile Rafale savaş uçağını karşılaştırdılar: İt dalaşında işi zor!

14 Ocak 2025 15:13 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:40

Yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı yakından takip eden Yunan basını Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçağıyla karşılaştırma yaptı. Karşılaşmada savaş uçaklarının çeşitli özelliklerinden bahsedilirken özellikle it dalaşı yarışına dikkat çekildi. İşte detaylar...

Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı​ KAAN​ testlerine devam ederken yurt dışından büyük ilgi görüyor. Milli savaş uçağı şu ana kadar F-35​, F-22 Raptor ve SU-57 gibi savaş uçaklarıyla kıyaslandı. Yunan basını, Milli muharip uçağımız KAAN'ı Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçaklarıyla kıyasladı.

KAAN VE RAFALE ARASINDA "İT DALAŞI"

KAAN'ın gizlilik özellikleri, gelişmiş aviyonik ve hava üstünlüğü yetenekleriyle beşinci nesil bir savaş uçağı olarak tasarlandığını yazan Yunan basını, "KAAN açıklanan spesifikasyonlara göre tamamlanabilirse it dalaşlarında güçlü bir rakip olabilir" ifadelerini kullandı. KAAN'ın aktif elektronik taramalı dizi radarı (AESA) ile uçacağına dikkat çekilen haberde, "KAAN, gelişmiş gizlilik sistemleri gibi vaat ettiği özelliklerle tamamlanabilirse, tespit edilmesi Rafale'ye göre daha zor olabilir" denildi.

KAAN - F-35 KARŞILAŞTIRMASI

Kaan'ın, bazı özellikleriyle ABD ve İsrail'in elindeki F-35 savaş uçaklarından daha üstün olması da dikkat çekti. Çift motoru, manevra kabiliyetinin yüksekliği, uzun menzili ve elektronik harp yeteneği gibi özelliklerle Kaan, modern savaş alanlarında önemli avantajlar sunuyor.

KAAN'A YERLİ MÜHİMMAT

2 adet "F110-GE-129" jet motoruyla donatılan KAAN'ın maksimum uçuş hızı, süpersonik seyir yeteneğiyle Mach 1,8'e ulaşabilecek. KAAN gövdesinde çok sayıda karbon fiber kompozit ve radar dalgası emici malzeme kullanılarak radar gizliliği kabiliyeti kazandırılacak.

KAAN ayrıca aktif elektronik taramalı dizi radarı (AESA), elektronik önleme, elektronik keşif ekipmanları, kızılötesi arama ve izleme sistemi ve opto-elektronik hedefleme sistemi dahil gelişmiş elektronik savaş sistemleriyle donatılacak.

KAAN'ın mühimmat entegrasyonu ise TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından üretilecek.

Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE, SOM A, SOM B1, SOM B2, HGK 82, HGK 83, HGK 84, NEB, GÖKHAN, KGK 82, KGK 83, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN gibi Türkiye​'nin yerli ve milli füze ve silah sistemleri ile kitlerini KAAN'a entegre edecek.

''MOTORU YERLİ YAPACAĞIZ''

KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüsü ortaya çıktı. SSB Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, “KAAN’ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.