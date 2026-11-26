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İstanbul
WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği mesaj planlama özelliğini resmen kullanıma sundu. Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde çalışan yeni özellik, iOS ve Android platformlarındaki tüm kullanıcılara dağıtıldı.
Kullanıcılar, iletmek istedikleri mesajı yazıp gönder düğmesine uzun basarak zamanlama yapabiliyor. İletiler en az 10 dakika, en fazla 14 gün sonrasına planlanabiliyor. Metin mesajlarının yanı sıra fotoğraf ve video içeren paylaşımlar da ileri tarihe ayarlanabiliyor.
Zamanlanan iletilerin gönderimi için telefonun o an açık olması gerekmiyor. Planlanan mesajlar, telefon kapalı olsa veya şebeke çekmese dahi belirlenen saatte alıcıya ulaşıyor.
Kullanıcılar, ileri bir tarihe ayarladıkları tüm mesajları toplu olarak görüntüleyebiliyor ve isterse silebiliyor.
Mesaj planlama özelliği, doğum günü kutlamalarını tam zamanında yapmak veya farklı saat dilimlerindeki kişilerle iletişim kurmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor.