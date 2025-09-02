40 milyon değerindeki yat 15 dakika içinde denizi boyladı

Karadeniz Ereğli'de çekilen görüntülerde yaklaşık 40 milyon lira değerindeki yat denize açıldıktan sonra 15 dakika içinde battı. Mürettebat atlayarak kurtuldu.

Yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan yat, bugün denize indirildi. İddiaya göre yat, denize açıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.

Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, yat içerisindeki 4 mürettebatı kurtararak karaya çıkardı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.