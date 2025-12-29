Ana su hattı patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kanalizasyon yapım işi çalışmaları esnasında iş makinesinin temasıyla ana su borusunda patlama yaşandı. Patlamanın ardından basınçlı su metrelerce yüksekliğe ulaştı. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meydana gelen patlama sonrası İskenderun genelinde su kesintisi yaşanırken, bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlayan boruda onarım çalışması başlattı. Patlayan borunun onarılmasıyla birlikte hatta su verimi gerçekleştirildi.