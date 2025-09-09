Aynı yerden aynı gün iki motosikleti böyle çaldı! Hırsızlık anı kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda motosiklet satıcısı ve tamircisinde meydana gelen olayda, 8 Eylül gece saat 02.00 sıralarında, yaklaşık 100 bin TL değerindeki ve kontak anahtarı üzerinde bırakılan bir motosiklet çalındı. Aynı gün akşam saat 21.30 civarında, 60 bin TL değerindeki başka bir motosiklet daha çalındı. Polis, çalınan motosikletlerden birini Fuar Caddesi'nde kaza yapmış ve terk edilmiş şekilde buldu. Zanlı, diğer motosikletle Çitlik Caddesi'nde gezerken, hırsızlık olayında giydiği penye ile yakalandı. Çalıntı motosikletler sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan E.Y., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.