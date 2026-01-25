Balkona çıktı maganda kurbanı oldu! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana gelen trajik olayda, sokağa çıkarak rastgele ateş açan H.K. isimli şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri, o sırada ikinci kattaki evinin balkonunda bulunan 23 yaşındaki Baran Abdi’nin gözüne isabet etti. Silah sesleri üzerine balkona çıkan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir gencin ölümüne neden olan mahalle sakini H.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.