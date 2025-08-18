Bodrum'da tekne yangını! Korku dolu anlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Koyu'nda, demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekne kısa sürede alev topuna dönerken, içeride bulunan 1 kişi çevredeki botlar yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale ile SKY isimli teknedeki yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.