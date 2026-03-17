Bu sefer muhtar söyledi, mahalleli eşlik etti: Kayseri’de ‘Kabe’de Hacılar’ klibi çekildi

Kayseri’de mahalle muhtarı Hatun Kekeç önderliğinde, yaklaşık 80 kişiden oluşan mahallesi, sokaklarda ‘Kabe’de Hacılar’ ilahisini söyleyerek klip çekti. Muhtar, Celal Karatüre tarafından seslendirildikten sonra sosyal medyada viral olan ilahiyi, Ramazan davulcuları eşliğinde söyleyerek sokakta dolaşırken, bazı vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti. O anlar bir klip haline getirilerek sosyal medyada paylaşıldı.