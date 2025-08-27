'Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum' demişti! Gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ’canım sıkılıyor turistlere takılıyorum’ başlığı ile yabancı turistlerle argo sözler söyleyip tiye alarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan şahıs hakkında işlem başlatıldı. Edinilen bilgilere göre bir şahıs sahilde eline telefon alarak ’can sıkıntımı turistlerle atıyorum’ başlığı ile yoldan geçen turistlere Türkçe argo sözler söyleyip tiye aldığı anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılınca Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede kimliği belirlenen A.K.’nin (23) Marmaris’te bir işletmede çalıştığı tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.K. sorgusunda, "Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu, bu kadar yayılacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi.