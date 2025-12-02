Domuz sürüsü yola fırladı, araç sürücüsü telaşa düştü! O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adıyaman'da yolda seyir halinde olan bir aracın önüne domuz sürüsü çıktı. Yola çıkan domuz sürüsü, araçtakilerde paniğe neden oldu. Bir şahıs panik içerisinde sürücüye "Yavaş, yavaş, frenleme, malzeme var, köprü ya" diye bağırdı. Aracı durduran sürücünün ise korku içerisinde "Arabalar çok hızlı geliyor" demesi dikkatlerden kaçmadı. Araçların geçişi sırasında demir bariyerlerin altından geçen domuz sürüsü, arazide gözden kayboldu.