Eskişehir'de olaylı gece! Kavgaya mahalleli de dahil oldu: Sokak ortasında yapmadıkları kalmadı

Eskişehir'de eşi tarafından darp edildiği öne sürülen kadının alkollü arkadaşları olay çıkardı. Kadın eşinden şikayetçi olmadığı için ambulansın camını yumruklayan alkollü kadın ve yanındaki kişi, yaralının yakınları ile cadde ortasında kavga etti. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Alkollü erkek şahıs, belinden çıkardığı içki şişesini yaşlı adamın oğlunun kafasına doğru savurdu. Hedef aldığı kişinin kafasını sıyıran şişe, yerde kırıldı. Kavgayı gören mahalle sakinleri de alkollü şahsa saldırdı. Arkadaşının 3 kişi tarafından darp edildiğini görünce kavgaya dahil olmaya çalışan alkollü kadın ise, bir kişinin kendisini ittirmesi sonucu yere düştü. Panik dolu o anlar anbean kameraya yansıdı.

