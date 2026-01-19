İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi! Anadolu yakası beyaza büründü

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'da uyarıların ardından gelen kar yağışıyla birlikte özellikle kentin yüksek kesimlerinde adeta görsel bir şölen yaşandı.
Anadolu Yakası’nın simge noktalarından olan; Çamlıca Tepesi, Beykoz Karlıtepe, Ümraniye Tepeüstü Mahallesinde her yer kısa sürede beyaza büründü.
Belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.