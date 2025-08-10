İstanbul'un göbeğinde dehşet! Otoparka kurşun yağmuru: 17 el ateş ettiler

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre otomobille bir otoparkın önüne gelen saldırganlar işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu. 17 el ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında civardaki bir kafeye de kurşunlar isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoparkın çevresinde 17 adet boş kovan olduğunu belirledi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenilirken otoparkın geçtiğimiz aylarda da kurşunlandığı öğrenildi.

